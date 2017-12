Depeche Mode sólovo

Hlas a duša Depeche Mode sa nestretnú na jednej nahrávke. Dvaja lídri britskej skupiny, spevák David Gahan a multiinštrumentalista Martin L. Gore, vydávajú koncom apríla sólové albumy. Priaznivci tejto elektronickej skupiny, ktorá od začiatku osemdesiatyc

1. apr 2003 o 11:00 PETER BÁLIK

David Gahan. FOTO – ČTK

Martin L. Gore. FOTO – REUTERS

h rokov dodnes prešla radikálnym vývojom od synth popu k progresívnej hudbe, si na nový album Depeche Mode budú musieť ešte počkať.

Martin Gore, výhradný autor všetkých skladieb skupiny, prichádza s kolekciou prepracovaných piesní. Na Counterfeit2 prepracoval jedenásť pesničiek napríklad od Lou Reeda, Iggyho Popa, Johna Lennona alebo dokonca aj nemeckého medzivojnového skladateľa Kurta Weilla. Je zaujímavé, ako blízko majú tieto coververzie k zdanlivo chladným piesňam Depeche Mode. Counterfeit2 by mohol byť jeho skladateľským denníkom, z ktorého čerpá piesne pre skupinu, a atmosférou sa približuje k jeho prvej sólovke z roku 1989. Blues pre 21. storočie, kozmické uspávanky, znetvorené country alebo plamenná elektronika? „Nie, som iba fanúšikom týchto skladieb. Chcel som medzi nimi nájsť spoločnú niť. Hlboké emócie, dúfam. Je to moja osobná kolekcia,“ povedal Martin L. Gore k albumu, ktorý osemnásť mesiacov pripravoval v domácom štúdiu.

Bez spevu Davida Gahana sa dá zvuk Depeche len veľmi ťažké predstaviť. Po dvadsiatich dvoch rokoch strávených v tejto skupine sa Gahan rozhodol vymaniť z Gorovho tieňa a zverejniť svoje pesničky na albume Paper Monsters. Všetkých desať skladieb napísal spolu s priateľom a multiinštrumentalistom Kenom Thomasom zo skupiny Sigur Ros. Paper Monsters je vraj kolekciou čerstvých piesní životom ťažko skúšaného človeka, na ktorom boj so slávou zanechal trvalé stopy. Nahrávka vznikala hlavne v New Yorku a Gahan si vraj nechával otvorené zadné vrátka – ak by sa nevydarila, nikdy by ju nevydal, čo sa podľa neho nestalo: „Chcel som počuť niečo, čo by ma naplnilo. Pri nahrávaní som sa cítil skvele. Naštartoval som vlak myšlienok, som šťastný a cítim sa skvele.“