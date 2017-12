CD

nové CD na trhu

1. apr 2003 o 15:30

Paul McCartney: Back in The World

Capitol/MPL Communications 2003

Návrat na koncertné pódiá oslávil Paul McCartney v najväčšom štýle. Bývalý člen The Beatles, ktorý je v súčasnosti na európskom turné, vydáva dvojalbum Back in The World. Ten je záznamom z jeho minuloročnej americkej šnúry. Prináša až 36 živých pesničiek, z ktorých viac ako polovica spadá do éry so skupinou The Beatles. Tie patria v Paulovom repertoári k najvydarenejším. Výber obsahuje aj skladby, ktoré napísal pre svoju druhú skupinu The Wings, ale jeho priaznivcov poteší fantastická komorná verzia Something od Georgea Harrisona vo swingovom rytme, ktorú zaspieval svojmu zosnulému priateľovi. Komu nestačí zvuk, má možnosť si zakúpiť aj DVD verziu, poňatú ako roadmovie.

Turin Brakes: Ether Songs

Source Record/EMI 2003

Na obzore je nová britská gitarová skupina Turin Brakes, vychádzajúca z klasickej pesničkárskej tradície a zvukového experimentovania. Turin Brakes majú už za sebou jeden album The Optimistic, za ktorý boli v roku 2001 nominovaní v rôznych anketách na objav roka. Vďačné britské médiá o nich píšu, že „sú takí dobrí, až to zraňuje“. Treba ich brať, ale s rezervou. Ether Songs sú príjemnou kolekciou dvanástich piesní od lídrov skupiny Ollyho Knightsa a Gala Peridjaniana, niekde na pomedzí Pink Floydu, pesničkára Nicka Draka a klasických britpopových skupín.

Goldfrapp: Black Cherry

Mute 2003

Dva roky starý debut dua Goldfrapp patrí k tomu najlepšiemu, čo vo vyše 20-ročnej histórii na legendárnej značke Mute Records vyšlo. Poslucháčov oslovili nevšedne bohaté harmónie, brecht-weilovská atmosféra a miestami až operný spev Alison Goldpfrappovej, ktorú sme dovtedy poznali z nahrávok Orbital. Novinka pôsobí ťažším, tvrdším dojmom, zložitá melodika mierne ustúpila surovšiemu industriálnemu soundu a elektronike. V súčasnej popmusic ojedinelý zážitok s dávkou teatrálnosti v tom najlep-šom zmysle slova.

Sly And The Family Stone: Essential

Sony Music 2003

Keď sa zdalo, že 60. roky má zarezervované rock & roll, do hitparád vtrhla zmiešaná sedemčlenná banda Sly And The Family Stone s hitom Underdoga a debutovou LP A Whole New Thing. Odvážny názov príliš nepreháňal. Do roku 1967, keď kapela vznikla, sa Sylvester Stewart alias Sly Stone živil ako DJ a producent, a ukázalo sa, že išlo o skúsenosť na nezaplatenie. Tridsaťpäťpiesňový výber mapuje chronologicky všetkých sedem albumov skupiny (od roku 1967 do roku 1975), dominujú funk, rock a soul. Stone nemal úspech Jamesa Browna, nepripisujú sa mu revolučné muzikantské zásluhy Jimmyho Hendrixa a nedosiahol ani kultový status Shuggieho Otisa. Dobre však padne počuť čiernu hudbu, čo elektrizuje aj bez polonahých klipov. (peb, láž)