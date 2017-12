Cher už nie je fanúšikom Jacksona

Radnor 1. apríla (TASR) - Populárna speváčka Cher už nie je fanúšikom kráľa popu Michaela Jacksona.

"Vôbec ma nezaujíma, čo si robí so svojou tvárou. Môže si ju zničiť, nezaujíma ma to. Ale nemám ho už rada. Kvôli deťom. Neviem si predstaviť, že by som s mojimi deťmi robila to, čo on robí so svojimi," odôvodnila svoj postoj Cher.

Aj keď kedysi považovala Jacka za veľkého umelca, jej názor zmenili negatívne správy o ňom. Zároveň ju znepokojilo jeho správanie sa k deťom. "Deti zahalené prikrývkou. Pomyslela som si: "Čo je to za život?" komentovala 56-ročná hviezda, pričom dodala, že Jackson nemal radšej mať deti.

Zároveň skonštatovala, že k tomuto presvedčeniu ju priviedla aj nedávno zverejnená reportáž o ňom. "Ako umelkyňa nemám nič proti jeho umeniu, pretože bol skvelý... Ale teraz by som si už od neho nič nekúpila," uzavrela svoje pocity Cher.