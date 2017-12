Misha má na konte ďalšie ocenenie - Zlatú platňu

Bratislava 1. apríla (TASR) - Držiteľka niekoľkých ocenení - speváčka Misha - sa môže pochváliť ďalším. Za predaj svojho úspešného albumu Colors In ...

1. apr 2003 o 12:24 © TASR 2003

Bratislava 1. apríla (TASR) - Držiteľka niekoľkých ocenení - speváčka Misha - sa môže pochváliť ďalším. Za predaj svojho úspešného albumu Colors In My Life, ktorý uviedla na trh koncom minulého roka, získala Zlatú platňu.

Misha si ocenenie prevzala počas nedávneho nakrúcania hudobnej relácie Deka hity live. Na jej koncertné vystúpenie si však fanúšikovia budú musieť nejaký čas počkať. Speváčka, ktorá odmieta spievať z playbacku, má totiž naordinované dvojmesačné hlasové prázdniny a hlasový pokoj. "V zime som spievala veľa akcií vonku, na mraze a teraz sa to podpísalo na mojich hlasivkách. O nič zvláštne nejde, stáva sa to aj iným interpretom. Nič ma nepresvedčí, aby som v súčasnosti vystupovala. Hlasivky mám iba jedny," hovorí Misha, ktorá chce v nasledujúcich dňoch vypnúť z každodenného rytmu a odísť na vidiek. "Na čas odchádzam z Bratislavy, vypnem mobilný telefón a budem oddychovať. Nie preto, že by som sa cítila nejakou veľkou hviezdou, ale chcem pre hlasivky urobiť všetko," dodáva Misha. V nasledujúcich dňoch ju teda čaká veľa zaslúženého spánku a pokoja. So svojimi priateľmi a fanúšikmi však chce zostať v kontakte a snaží sa s nimi komunikovať e-mailom.

zč pa