Jana Paulová sa na javisku "musela" vyzliecť, aby si ju kolegovia všimli

Bratislava 1. apríla (TASR) - Sama so štyrmi mužmi sa ocitla česká herečka Jana Paulová v divadelnej komédii Ako jedna rodina, ktorú mohli v pondelok ...

1. apr 2003 o 16:00 © TASR 2003

Bratislava 1. apríla (TASR) - Sama so štyrmi mužmi sa ocitla česká herečka Jana Paulová v divadelnej komédii Ako jedna rodina, ktorú mohli v pondelok po prvýkrát vidieť aj diváci na Slovensku, v bratislavskom Štúdiu L+S.

Kolegovia Pavel Zedníček, Svätopluk Skopal a Miroslav Vladyka pod režijnou taktovkou Milana Lasicu však napriek tomu šarmantnú herečku neobletovali tak, ako by sa v tejto situácii očakávalo. "Tentokrát to tak nebolo. Kolegovia sa obletovali navzájom, ja som iba ticho sedela v kúte a čakala som, že si ma niekto všimne. Ale márne. Tak som sa vyzliekla na javisku, aby si ma konečne všimli," smiala sa po predstavení Jana Paulová.

Aj keď jej "vyzliekanie" zostalo decentné - predviedla sa vo veľmi sexi spodnej bielizni, malo predstavenie plné vtipných, ironicko-dvojzmyselných replík u bratislavského publika veľký úspech. V centre pozornosti hry Murraya Schisgala sú totiž traja muži, ktorí sa po stroskotaných manželstvách pokúšajú stať homosexuálmi, aby tak predišli ustavičným problémom v partnerských vzťahoch.

Štvorica českých hercov sa na domovskú scénu svojho režiséra ešte vráti, a to na jeseň tohto roku. Už v stredu však Štúdio L+S privíta ďalšieho hosťa zo susedných Čiech. Ešte stále s nohou v sadre zavíta do Bratislavy Bolek Polívka s predstavením s výstižným názvom So zlomenou nohou. UPOZORNENIE: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál

aj bar