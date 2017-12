Slobodná Európa prichádza po deviatich rokoch s novým albumom

1. apr 2003 o 15:42 © TASR 2003

Bratislava 1. apríla (TASR) - Zatiaľ bez názvu je nový album skupiny Slobodná Európa, ktorá sa po siedmich rokoch "hibernácie" rozhodla aktívne vrátiť na slovenskú hudobnú scénu.

Cédečko s pracovným názvom "2003" už je hotové a čaká na záverečný mastering. Oficiálny termín vydania je stanovený na 28. apríla. Po albumoch Pakáreň z roku 1991 a Unavení a zničení z roku 1994 sa teda slovenskí i českí priaznivci punkrockovej legendy v zložení Miloslav Whisky Láber (spev), Sveťo Korbel (gitara, vokály, zbory), Braňo Alex (basgitara, vokály, zbory) a Tomáš Tuleň Vojtek (bicie) dočkajú ďalšej platne až po deviatich rokoch. Jej definitívny názov kapela zvolí pravdepodobne podľa niektorej z pesničiek a v priebehu apríla by sa mal do rádií dostať aj prvý singel. "Je to však dosť tvrdá muzika, a preto počítame s tým, že sa jej chytia skôr regionálne rádiá," hovorí manažér Slobodnej Európy Roman Fecko.

Počas siedmich rokov "spoločnej nečinnosti" sa každý z troch stabilných členov kapely uberal vlastnou cestou. Whisky vyprodukoval sólový projekt pod názvom Whisky a hudobný pokus mal v podobne sólového albumu aj basgitarista Braňo Alex. Novou tvárou Slobodnej Európy je bubeník. "S bubeníkmi v skupine to bolo vždy komplikované. Vystriedalo sa ich tam asi sedem, každý zostal tak pol roka alebo rok. Teraz si za bicie sadne Tuleň," vysvetlil manažér. Stálym koncertným hosťom "znovuoživenej" Slobodnej Európy bude spevákova manželka Dorota Nvotová-Láberová.

Kapelu čaká do leta veľké množstvo koncertov na Slovensku aj v Čechách. V Bratislave sa promokoncertom s novým programom a skladbami predstaví 31. mája v divadle Stoka. Zahrá si aj na zopár festivaloch zo slovenských napríklad na nových Omega Rock Fest v Senici a Nafest v Nitre, ďalej na Rock Night v Hornej Strede a festivale v Rock Pop Rimavskej Sobote. Chýbať by nemala ani na Pohode v Trenčíne.