Viedenčanka Medveďová vystavuje vo svojom rodisku na Žitnom ostrove

Dunajská Streda 1. apríla (TASR) - V súkromnej galérii Art-Ma akademického sochára Györgya Lipcseyho v Dunajskej Strede otvorili dnes výstavu Gabriely Medveďovej z Viedne. Umelkyňa strednej generácie, ktorá vyštudovala na VŠMU v Bratislave v odbore maľby u profesora Daniela Fischera, neskôr od roku 1993 do 2000 na Univerzite užitých umení vo Viedni u profesorov A. Frohnera a W. Herziga sa vlastne vracia do svojho rodiska, nakoľko sa narodila a žila až do skončenia štúdií v Bratislave a v Dunajskej Strede. G. Medveďová je všestranná umelkyňa, o čom presvedčuje obecenstvo aj na tejto výstave. Najradšej pracuje s hmotou, textilom, papierom, sklom a predovšetkým plexisklom. Popri maľbách sa na výstave prezentuje priestorovými artefaktmi, v ktorých dôležitú úlohu zohrá aj hra svetiel. Ako sa v otváracom prejave vyslovil umelecký historik Bohumír Bachratý, umelkyňa poľudštila plexisklo, ktoré inak je určené na bežné priemyselné využitie. Svetlom žijú obrazy i projekty, svetlo vyžaruje z farieb a vnútorné svetlo luminiscenčných farieb žiari aj v tme. Svetlo podľa samotnej umelkyne je elementárnou zložkou života v danom okamihu aj vo večnosti.

Výstava potrvá do 11. apríla a od pondelka do piatka ju možno prezrieť od 12.00 do 17.00 h, v sobotu od 9.00 do 12.00 h.