V Istropolise otvorili najväčšiu výstavu hračiek z kindervajíčok

1. apr 2003

Bratislava 1. apríla (TASR) - Výstava jedinečnej zbierky hračiek zo známych čokoládových vajíčok, ktorá sa v predchádzajúcich dňoch tešila záujmu českej verejnosti, prišla aj do Bratislavy.

Netradičná kolekcia bratov Mártona a Petra Fausztovcov z Maďarska pozostáva z viac ako sedemtisíc kusov rôznych hračiek z Kinder Surprise a je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov. Do Bratislavy prišla výstavu otvoriť aj česká spievajúca herečka Dagmar Patrasová. "Doma máme síce menšiu zbierku ako pán Fauszt, ale kindervajíčka stále zbierame a kupujeme. Skladáme celá rodina, pretože po synovi je ďalším veľkým obdivovateľom a zberateľom naša 7-ročná dcéra," povedala na vernisáži, na ktorej sa zúčastnil aj jeden z bratov Fausztovcov. Patrasová dokonca vyhlásila, že s postavičkami z kindervajíčok doma "žijú". "Podľa obľúbenosti sú rôzne rozostavané po celom dome. Sú medzi nami a tak s nimi žijeme," povedala s úsmevom.

Zrod originálnej zbierky bratov Fausztovcov sa datuje do roku 1988, keď Márton Fauszt podľahol zberateľskej vášni a začal systematicky kupovať jednotlivé kolekcie hračiek. Prvú výstavu usporiadal len pre priateľov, no mala taký veľký ohlas, že v roku 1995 sa rozhodol venovať zbieraniu týchto predmetov profesionálne a začal vystavovať po celom Maďarsku. Už rok nato jeho zbierka dosiahla počet štyritisíc predmetov, a tak sa dostala do Guinnessovej knihy rekordov. Zároveň začali prichádzať ponuky na vystavovanie zo zahraničia. Práve pri tom mu pomáha starší brat Peter, fotograf a priemyslový dizajnér, ktorý je autorom koncepcie i dizajnu výstavy. Prvá zahraničná cesta výstavy bratov Fausztovcov smerovala do Prahy, nasledovali Holandsko, Chorvátsko a ďalšie krajiny.

V bratislavskom Istropolise si môžu návštevníci výstavu vychutnať do 26. apríla. Okrem hračiek ponúka aj možnosť zahrať sa, či navrhnúť svoju vlastnú predstavu hračky vhodnej do čokoládových vajíčok. Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál.