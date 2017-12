Posledná premiéra The Beatles

Rockové encyklopédie donedávna tvrdili, že The Beatles naposledy koncertovali ešte v roku 1969, na streche londýnskeho nahrávacieho štúdia Abbey Road.

2. apr 2003 o 9:00 PETER BÁLIK

Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr v polovici deväťdesiatych rokov. V pozadí sú fotografie Johna Lennona. FOTO – EMI

Iba pár zasvätencov vedelo, že po dvadsiatich piatich rokoch, roku 1989, sa pozostalí členovia Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr počas práce na antológiách The Beatles stretli v Harrisonovom domácom štúdiu, kde pred televíznymi kamerami odohrali malý koncert. Ten je totiž najväčším lákadlom päťdiskového DVD The Anthology, najočakávanejšieho hudobného titulu tohto roku, ktorý na prelome marca a apríla vyšiel na celom svete.

The Beatles unplugged

Všetko malo byť úplne inak. Paul, George a Ringo pôvodne mali nahrať symbolickú verziu hitu Let It Be. Nemohli sa ale pohnúť z miesta, chýbal im John Lennon. Po trojhodinovej diskusii v Georgeovej záhrade sa rozhodli pre radikálny krok zahrať pred kamerami pesničky, ktoré hrávali v päťdesiatych rokoch ešte pod menom Quarrymen, dávno predtým, než sa stali slávnymi.

Paul a George si vzali gitary alebo ukulele, Ringo jednoduché bicie. „Vyzeralo to ako príprava na unplugged koncert,“ hovorí o tom Jeff Lynne, jeden z producentov Anthology, inak člen známych ELO. „Zahrali si staré rockandrollové piesne, napríklad od veterána Chucka Berryho, ale aj beatlesovský originál I Saw Her Standing There.“ Okrem nich – podľa pirátskych zdrojov – trio siahlo aj po piesni I Will z beatlesovského Bieleho dvojalbumu a Harrison dokonca vytiahol aj vlastnú kompozíciu Dehra Dune.

Na verejnosti sa objavili chýry, že The Beatles nahrávajú nový album alebo pripravujú koncert. Lennona zavraždili ešte v roku 1980. Sny o návrate legendy sa definitívne rozplynuli až po smrti Harrisona v roku 2001, a tak pre fanúšikov má tento televízny záznam cenu zlata.

Vianoce v apríli

Vianoce na jar? Takmer. Očakáva sa, že tento titul sa stane najpredávanejším DVD tohto roku, napísal britský server BBC. The Beatles – Anthology obsahuje všetkých osem dielov televízneho seriálu z roku 1995, ktorý v minulosti odvysielala aj Slovenská televízia. Tie majú spolu viac ako jedenásť hodín vrátane osemdesiatjeden minút nikdy nevydaného alebo raritného materiálu. Každá z ôsmich častí je rozšírená o nové, pôvodne vystrihnuté scény. Rozhovory s Beatles o The Beatles, precízna práca s archívmi, prítomnosť „piateho“ člena The Beatles a producenta Georgea Martina, búranie mýtov Beatles, to všetko tvorí jeden z najkompletnejších a najoriginálnejších dokumentov o slávnej štvorke, najznámejšej skupine 20. storočia.

Okrem minikoncertu piaty disk zachytáva trio aj v londýnskom štúdiu Abbey Road, pri nahrávaní piesní Free As A Bird a Real Love, Lennonových nedokončených demonahrávok zo sedemdesiatych rokov, ktoré McCartneymu darovala vdova po Johnovi Yoko Ono. Paul, George a Ringo k jeho spevu a klavíru nahrali vokály a nástroje alebo dopísali chýbajúce slová.

Obe pesničky sa neskôr objavili na albumoch beatlesovských rarít. Pirátske zdroje tvrdia, že pracovali ešte aj na dvoch ďalších Lennonových skladbách (Grow Old With Me, Now And Then). Tie nakoniec odložili do šuplíkov, podobne ako aj kompozíciu All For Love, ktorú napísal Paul s Georgeom a mala vyjsť pod hlavičkou The Beatles. Zdá sa, že nedobytné beatlesovské archívy v nahrávacej spoločnosti EMI ešte nie sú celkom vyčerpané.