Od 1. júla by mali Slováci platiť viac za vysielanie STV a SRo až o tretinu

Bratislava 2. apríla (TASR) - Od 1. júla by sa mali zvýšiť koncesionárske poplatky za vysielanie Slovenskej televízie (STV) a Slovenského rozhlasu (SRo) približne o tretinu.

Výška poplatku sa v prípade rozhlasu zvýši zo súčasných 30 na 40 korún a v prípade televízie zo 75 na 100 korún mesačne, čo bude v praxi znamenať 35-korunový rast mesačných výdavkov na jednu rodinu. Dnes o tom rozhodla vláda na návrh Ministerstva kultúry SR, ktoré predložilo návrh novely zákona o koncesionárskych poplatkoch. Podľa neho sa platcami stanú aj dôchodcovia, ktorí boli doteraz od koncesií oslobodení.

Kabinet sa napokon nepriklonil k návrhu ústredného riaditeľa SRo Jaroslava Rezníka, aby sa poplatok za vysielanie rozhlasu zvýšil až na 50 korún.

V prípade, že návrh novely schváli parlament, do pokladnice verejnoprávnej televízie pribudne približne 700 miliónov korún ročne a o viac ako 200 miliónov bude bohatší aj rozhlas. Podľa predbežnej analýzy celkových ročných nákladov a výnosov by tak STV mohla skončiť svoje ročné hospodárenie s kladným výsledkom vo výške okolo 440 miliónov korún oproti plánovanej strate asi 268 miliónov. Okrem toho by sa zlepšila aj finančná situácia rozhlasu, ktorého strata by dosiahla iba 870 000 korún v porovnaní s plánovanými 238 miliónmi.

Výška sadzby koncesionárskych poplatkov sa od ich zavedenia v roku 1969 menila len dvakrát, a to v roku 1985, keď koncesie za rozhlas a televíziu vzrástli z 10 na 20, respektíve z 30 na 50 korún, a v roku 1997, keď sa poplatky vyšplhali na súčasnú hranicu 30 a 75 korún.

V súčasnosti platí za vysielanie STV a SRo iba 61,5 percenta slovenských domácností, 32 percent platiť nemusí a 6,8 percenta sú takzvaní oslobodení neplatiči.