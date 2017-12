Ingola si prvýkrát vyskúšala úlohu moderátorky

2. apr 2003 o 16:00 © TASR 2003

Bratislava 2. apríla (TASR) - Úlohu "tri v jednom" si zahrala speváčka Ingola, ktorá sa pri otváraní prvého pánskeho imidžového štúdia v Bratislave ocitla v pozícii moderátorky, krstnej mamy a speváčky.

Rolu moderátorky si mimochodom vyskúšala prvýkrát. "Doteraz ešte nikomu nenapadlo osloviť ma v tejto súvislosti. Musím povedať, že som si to vždy chcela skúsiť, ale nikdy som moderátorom nezávidela, pretože to vôbec nie je jednoduché," konštatovala speváčka, ktorá svoju premiéru absolvovala s miernou trémou, no nakoniec ju, aj keď s menšími zaváhaniami nováčika, zvládla.

"Som dosť konzervatívny typ a nerada ďleziemď do niečoho nového, aj keď je to pre mňa určitá výzva," dodala Ingola, ktorá sa z každého "prvýkrát" veľmi teší. "Úžasný zážitok bol, keď som išla prvýkrát do školy a napríklad aj na to, keď som prvýkrát ochutnala dary mora. Bolo to vo vlaku v írskom Dubline, keď sme s Tublatankou cestovali na Eurovíziu. Musela som sa prinútiť, lebo tam nebolo nič iné na zasýtenie. Odvtedy som s morskými príšerkami dobrá kamarátka," hovorí s úsmevom.

V salóne, ktorého patrónkou sa Ingola stala, si páni prídu naozaj na svoje. K dispozícii majú všetky "vymoženosti", ktoré sú samozrejmosťou pre väčšinu príslušníčiek nežného pohlavia. Poradia im v starostlivosti o pleť, vlasy i oblasti módy.

"V súčasnosti sú ďinď nie príliš vystrihané, ani nie veľmi dlhé účesy. V móde nastupujú prúžky a káro. Najväčším faux pas pre pánov je, keď chodia špinaví a pokrčení. To už sa našťastie príliš často nevidí, no nevhodne a nevkusne vyzerá mastná, lesknúca sa pleť," poradila pánom majiteľka salóna a profesionálna vizážistka, ktorá si pred voľbami do parády zobrala i členov jednej z politických strán.

