Na návšteve

3. apr 2003 o 9:00 BARBORA LAUCKÁ Foto: DESANA DUDÁŠOVÁ

Zuzana Kapráliková

herečka, sestra Martina Kaprálika

Kedy ste sa naposledy stretli a porozprávali?

Vďaka vám, po ceste v aute. Práve mi radil, ako by som si mohla zväčšiť kapacitu pľúc. Najlepšie by vraj bolo plávanie. Ja som ako ryba na suchu, neviem dobre dýchať. (Smiech.)

Aké sú témy vašich rozhovorov?

Preberáme všetko, čo sa týka divadla a čo prinesie chvíľa. Momentálne riešime aj otázku bývania, aby sme nemuseli žiť celý život spolu. Čestne sa priznávam, že ja som v tomto smere pasívnou časťou, brat sa angažuje viac.

Už si tak veľmi idete na nervy?

Nie, ale predsa len, oni sú dvaja a možno by si chceli založiť rodinu.

Aký ste mali vzťah, keď ste boli malí?

Ako úplne malí sme sa aj bili. Maťo skoro vstával a budil ma. Hádzala som po ňom papuče. Ale hrávali sme sa aj v mieri.

Kto z vás lepšie vychádza s rodičmi?

Obaja s nimi vychádzame veľmi dobre. Máme ešte dvoch súrodencov - dvojičky Danku a Ondríka. Ondrej tiež dabuje, takže je ďalší "kapor" v rodine.

Teraz ste v rodine štyria herci?

V najbližšej áno.

Ovplyvnil vás všetkých otec?

My dvaja s Maťom sme deti Heleny Romančíkovej, dcéry Ela Romančíka, ktorá zomrela, keď som mala deväť rokov.Aj ona hrala ochotnícke divadlo. Dostala cenu za najlepší herecký výkon. Teraz máme druhú mamu Silviu, ktorá je archivárka, ale divadlom je už nasiaknutá, veď žije v hereckom "rybníku". Aj ona hrávala divadlo so šermiarmi.

Zdôveruje sa vám brat?

Počas krízových období sme si oporou. Vieme si povedať aj intímne veci.

Na čom sa viete pohádať?

Nerada sa hádam. Zlosť v sebe tlmím, čo nie je vždy dobre.

Čo si najčastejšie vykričíte?

Asi nič. Detská spontánnosť ustúpila - tzv. slušnému správaniu. Pôjdem na prevýchovu do Talianska. (Smiech)

Čo si neodopriete?

Každé ráno cvičím, rozteším si všetky bunky. Doprajem si čokoládu, prechádzky a...

A čo si dopraje brat?

Nemôže byť bez Mišky, spevu, bez cigarety, bez divadla, bez pohybu, bez udíc, bez... Môj brat je akčný človek.

Ako by ste ho charakterizovali?

Maťo je šťastko. Úprimný, uvoľnený človek. Má mnoho priateľov. Miluje prírodu. Je schopný veľkej lásky a vie sa zabávať. Niekedy je trochu ješitný. Ako ja, aj Maťo je bordelár. Jeho priateľka Miška je "medvedík čistotný", má na nás dobrý vplyv.

Ako najradšej relaxujete?

Cvičím čchi-kung. Je to práca s vnútornou energiou. Snažím sa vedome vnímať, čo mi hovorí moje telo a uvoľňovať sa, ozdravujem si tým vnútorné orgány. Okrem toho som začala chodiť na kurz salsy a tancujem brušný tanec.

Čo zaujímavé ste sa dozvedeli o bratovi z overených zdrojov?

Som od neho staršia, ale aj tak sa mu v detstve podarilo nahovoriť mi, že je mimozemšťan. Až tak, že som nemala argumenty, rozplakala som sa a Maťo ma v tom nechal týždeň sa dusiť.

Čo sa vám na bratovi najviac páči?

Ja ho ľúbim celého.

Zuzana Kapráliková (29) pôsobila po skončení konzervatória desať rokov v Divadle Nová scéna a jednu sezónu v DAB v Nitre. Momentálne je na voľnej nohe. Venuje sa dabingu a úprave dialógov, externe píše do časopisu Dámska jazda. učí hereckú tvorbu na konzervatóriu. Spolu s otcom a bratom účinkovala v komédii Tri v tom. Dnes sa smeje, že vzhľadom na úlohy išlo o drobný rodinný incest. Hlavné úlohy stvárnila v celovečerných filmoch Hazard a Jaškov sen, účinkovala aj v rozprávkach Ružová Anička, Zlatohlávka, atď. Hrala v muzikáloch Pokrvní bratia, Beatles a Kubo. Je slobodná a žije v spoločnej domácnosti s bratom Martinom a jeho priateľkou herečkou Miškou Medvecovou.



Martin Kaprálik

herec

brat Zuzany Kaprálikovej

Kedy ste sa naposledy stretli a porozprávali?

Stane sa, že ak ráno skoro odídem a neskoro sa vrátim, sestra už spí a logicky sa nepozhovárame aj niekoľko dní. Napriek tomu, že bývame v jednom byte.

Aké sú témy vašich rozhovorov?

Je to rôzne. Každý z nás rozpráva o tom, čo ho momentálne nadchne. Ten druhý sa buď chytí, alebo nie.

Aký ste mali vzťah, keď ste boli malí?

Dosť sme si robili napriek. Závideli sme si, ale to je asi normálne. Strašne rád som sestru strašil, čakal som za dverami a keď vyšla, urobil som veľké húúú. Mal som výhodu, sestra mi ako mladšiemu prerážala cestu. Ako chalan som mohol byť vonku dovtedy, kým ona, aj keď som bol mladší.

Kto z vás lepšie vychádza s rodičmi?

Obaja vychádzame s rodičmi veľmi dobre a nemyslím si, že by sme to mali porovnávať.

Zdôveruje sa vám sestra?

Asi áno. Ak má problém, povie mi o ňom. Ak o niečom netúži hovoriť, tak to rešpektujem. Nič z nej nasilu neťahám.

Na čom sa viete pohádať?

Ťažko povedať, nespomínam si. Kedysi možno na upratovaní. Ak nadomnou nikto nestriehne, dokážem urobiť neporiadok za päť minút. Sestra tiež netrpí na veľkú poriadkumilovnosť, ale aj tak je na tom lepšie.

Čo si najčastejšie vykričíte?

Niekedy jej vyčítam, že si neverí a dopredu sa vzdá.

Čo si neodopriete?

Moju lásku Mišku, cigarety, dobré jedlo. Som zaťažený na spišské bryndzové pirohy. V tatranských reštauráciách si ich dávam trikrát denne.

Čo si dopraje sestra?

Zdravú stravu, pokoj, výlety do lesa s kamarátmi.

Ako by ste sestru charakterizovali?

Zuzka je strašne zlatá, dobrý človek, miestami naivná. Dokáže sa pre niečo rýchlo zapáliť, je dôverčivá. Dá sa jej všeličo nahovoriť. Je vďačný objekt na presviedčanie. Aj keď už má pomaly tridsať rokov, stále vyzerá veľmi mlado.

Ako najradšej relaxujete?

Milujem rybačku. Chytil som už sumca, aj nejakých kaprov, šťuku a zubáča. Chodievam na Moravu, na dunajské ramená. Teším sa, že to chytilo aj Mišku. Okrem rybačky mám rád Tatry, turistiku a v zime bežky.

Čo zaujímavé ste sa dozvedeli o sestre z overených zdrojov?

Väčšinou ich beriem s rezervou. Pred pár rokmi som sa dozvedel, že má sestra nového frajera. Čudoval som sa, že o tom nič neviem. Fór bol v tom, že za nového priateľa považovali omylom mňa.

Čo sa vám na sestre najviac páči?

Je úprimná a dokáže sa nadchnúť aj pre maličkosti. Je to proste séégra!

Herec Martin Kaprálik (27) účinkuje na Novej scéne v Bratislave, kde momentálne stvárňuje Hamleta v rovnomennom muzikále. Okrem toho hrá v muzikáloch Klietka bláznov, Cigáni idú do neba a v Krysařovi, kde s Miškou Medvecovou hrajú manželov. S Luckou Vondráčkovou hral v televíznom filme Tu žijú levy a účinkoval aj v niekoľkých televíznych inscenáciách. V súčasnosti pôsobí aj v divadle a.ha, hrá v predstaveníKrv.