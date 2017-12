Plodný konkubinát

Minus 8 feat Billie: Minuit * Compost Records / Wegart

3. apr 2003 o 15:00 Marian Jaslovský

Konkubinát brazílskej hudby (samba, bossa nova) a tanečnej elektroniky je obojstranne výhodný a príjemný. Brazílska hudba dáva elektronike nový emotívny rozmer a iný pulz, elektronika zasa obliekla brazílsku hudbu do super trendu hudobného hávu, a tak ju rozšírila aj medzi spoločnosť, ktorej mená Astrud Gilberto alebo Antonio Carlos Jobim hovoria asi toľko ako František Krištof Veselý.

V tejto súvislosti zažívame zaujímavý fenomén. Mnohé takéto fúzie majú domicil v Európe - podobne ako spojenia elektroniky a jazzu. Aj formácia Minus 8 býva vo Švajčiarsku. Píšem býva, pretože ju tvorí jeden človek, ktorý si na svoje nahrávky volá hostí. Je to DJ, producent a remixér, vyštudovaný architekt Robert Jan Meyer. Začínal na konci osemdesiatych rokov ako funkový basgitarista, ale skoro mu učaroval svet elektronických MIDI zvukov a presedlal na klávesy a sampler. Dnes v podstate len skladá a programuje, živé hranie prenecháva druhým. Pri elektronickej hudbe je vždy dobré, keď má programátor praktickú muzikantskú skúsenosť a je to tak aj v tomto prípade - Meyerova tvorba je muzikálna, svieža, dýcha z plných pľúc. A možno aj remeslo architekta trochu pomohlo, lebo štruktúry skladieb sú vystavané sofistikovane, so zmyslom pre celok i detail. Zlatý rez.

Štvrtý album Minus 8 s názvom Minuit je plný brazílskych rytmov a tém. Hoci tu nájdeme aj tvrdšie, „rovnejšie“ tanečnejšie beaty, house, drum‘n‘bass alebo funkové groovy, z albumu ako celku má človek brazílsky pocit, čo len zdôrazňujú brilantné flautové sóla a „vyhrávky“ - ďalší poznávací znak albumu. Medzi hosťujúcimi spevákmi má výsostné postavenie Billie, inak Robin Brown-Loescherová. Hudobne je platňa kombináciou elektronických podkladov a živých nástrojov (gitara, klávesy, dychové nástroje) a pokiaľ nie je elektronika priamo priznaná, má živý charakter, akoby boli živí hudobníci aj v rytmike.

Hyperaktívne nemecké vydavateľstvo Compost Records, kde album vychádza, je preslávené hniezdo ľudí, ktorí kombinujú elektroniku s jazzom alebo latinom. Mená ako Jazzanova, Kyoto Jazz Massive, Rainer Trüby, progresívne kompilácie Future Sound Of Jazz alebo Glücklich sú dnes uznávanými pojmami. Minus 8 je trochu insiderská záležitosť, čo je škoda. Je to totiž plnokrvná hudba plná vôní a príjemná na omak, mimoriadne vhodná na toto ročné obdobie.