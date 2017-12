Galéria sa stala obeťou politiky

BRATISLAVA, NITRA - Od vlaňajšieho leta, keď z funkcie riaditeľa Nitrianskej galérie odišiel na vlastnú žiadosť Peter Jurkovič, zostáva tento post neobsadený. Ako nás informovala kurátorka galérie Adriana Hupková, odvtedy sa uskutočnili dve výberové ...

3. apr 2003 o 11:00

V Nitrianskej galérii sú v súčasnosti inštalované dve výstavy - fotografie Juraja Nováka s názvom Dreamworks (na snímke) a práce študentov reštaurátorstva. FOTO - TASR

BRATISLAVA, NITRA - Od vlaňajšieho leta, keď z funkcie riaditeľa Nitrianskej galérie odišiel na vlastnú žiadosť Peter Jurkovič, zostáva tento post neobsadený. Ako nás informovala kurátorka galérie Adriana Hupková, odvtedy sa uskutočnili dve výberové konania - kým v októbri sa komisia nezhodla na žiadnom z prihlásených uchádzačov, z druhého, januárového kola vyšla víťazne Renáta Niczová. Napriek tomu, že odvtedy už uplynuli takmer tri mesiace, zriaďovateľ galérie, ktorým je Nitriansky samosprávny kraj, ju vo funkcii nepotvrdil.

„Na dvoch zasadnutiach jeho zastupiteľstva sa to poslancom nepodarilo, čo považujem za ignorantstvo voči našej inštitúcii,“ hovorí Adriana Hupková, ktorá nepredpokladá, že by otáľanie poslancov súviselo priamo s osobou víťazky výberového konania. To potvrdzuje aj Renáta Niczová, ktorá je dlhoročnou kurátorkou Nitrianskej galérie a od novembra minulého roku je poverená jej vedením: „Dvakrát mi oficiálne povedali, že problém nie je v mojej osobe, keďže som konkurz regulérne vyhrala.“

Na prieťahy s jej vymenovaním upozorňujú aj zamestnanci galérie vo svojom otvorenom liste, ktorý poslali niektorým médiám, ako aj predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanovi Belicovi či riaditeľke Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Eve Zimmermannovej. V ňom okrem iného píšu: „Tento prístup je necitlivý voči kultúrnej inštitúcii, ktorá sa v súčasnosti napriek neustálym finančným ťažkostiam usiluje o úspešný rozvoj svojej činnosti. Považujeme za nekorektné, aby sa nezávislá apolitická inštitúcia stala predmetom politických machinácií.“ Eva Zimmermannová potvrdila, že vymenovaniu novej riaditeľky v zastupiteľstve zabránilo dvojnásobné stiahnutie tohto bodu z rokovania poslaneckým klubom Strany maďarskej koalície. Vyjadrenie jeho vedenia sa nám včera nepodarilo získať.

Pochopiteľný pocit neistoty a neprehľadnosti situácie u pracovníkov galérie teda zatiaľ pretrváva. Tí sú presvedčení, že pod vedením Renáty Niczovej má ich inštitúcia perspektívu rozvíjať sa v nadregionálnom priestore. „Apelujeme na všetkých kompetentných, aby už nepredlžovali nepriaznivý stav a akceptovali výsledok výberového konania, čím sa umožní normálne fungovanie Nitrianskej galérie,“ píšu v závere svojho otvoreného listu.

ALEXANDER BALOGH