Strašne som sa smiala a hanbila

Hovorí Gabriela Bírová, ktorá bude vo filme Jánošík Uhorčíkovou milou Je ďalšou z nádejí nastupujúcej hereckej generácie. V pripravovanom Jánošíkovi poľskej režisérky Agnieszky Hollandovej bude hrať Uhorčíkovu ženu. Hoci dáva prednosť filmu, zatiaľ ju ...

3. apr 2003 o 12:00

Gabriela Bírová. FOTO - ZUZANA ZEMANOVÁ

Hovorí Gabriela Bírová, ktorá bude vo filme Jánošík Uhorčíkovou milou Je ďalšou z nádejí nastupujúcej hereckej generácie. V pripravovanom Jánošíkovi poľskej režisérky Agnieszky Hollandovej bude hrať Uhorčíkovu ženu. Hoci dáva prednosť filmu, zatiaľ ju môžeme vidieť najmä na divadelných scénach. Dvanásteho apríla sa znovu otvára bratislavská Aréna. GABRIELA BÍROVÁ bude pri tom - v hre ruskej autorky Oľgy Muchinovej You hrá postavu s menom Aňa.

Ako ste sa dostali do filmu Agnieszky Hollandovej?

„Na konkurz som šla úplne roztrasená.“

Tréma?

„Agnieszka pre mňa znamenala autoritu a hanbila som sa pred ňou hrať. Našťastie, moje dialógy mali byť ustráchané a hanblivé, a to mi vyhovovalo. Pri postave Uhorčíkovej milej sa rozhodovalo medzi jednou poľskou herečkou a mnou. Nakoniec si vybrali mňa!“

Nakrúcanie Jánošíka je v polovici. Aké máte zatiaľ zážitky?

„Pohybujeme sa v malebnom prostredí Terchovej a okolí Starej Ľubovne. Robí sa aj na Orave a v Poľsku, ale tam ja nemusím ísť. Keď sme v októbri nakrúcali svadbu, s mojím hereckým partnerom sme si liali med na ruky. Potom sme si ich mali vzájomne oblízať a dať si pusu. Strašne som sa smiala a hanbila.“

Slovenskí diváci vás poznajú skôr z divadla. Nemrzí vás, že ste nevyužili ponuku na trvalý angažmán v Nitre?

„Vtedy ma to bolelo, ale dnes som rada, že som na voľnej nohe.“

Prečo rada?

„Musela by som ísť z predstavenia do predstavenia a dnes by som nemohla Jánošíka robiť. Pracovný program si môžem zostavovať na základe ponúk a niekedy aj podľa svojich predstáv.“

Môže si dnes mladá herečka vyberať?

„Je to dosť ťažké. Keď budem staršia, asi nejaký angažmán prijmem. Zatiaľ chcem spoznávať nových ľudí. Rada by som skúsila zahraničie. Chcela by som sa totiž venovať filmu.“

Film vás láka viac ako divadlo?

„Teraz hej. Na škole to bolo opačne.“

Čo vás na divadle fascinuje?

„Divadlo prebieha tu a teraz, pred divákmi. Film je návrat, spomienky. Ale je reálnejší.“

V čom?

„Mám pocit, že sa nemusí prehrávať kvôli výrazovosti prejavu a veľkosti javiska. Ste prirodzenejší.“

Teraz v apríli vás však čakajú dve premiéry. Jedna s Túlavým divadlom Jakuba Nvotu. Druhá bude budúci týždeň v zrenovovanej Aréne. Prečo Aréna?

„Hru Oľgy Muchinovej You režíruje Marián Amsler. Chcela som to vyskúšať, robiť so spolužiakom, a v Aréne som ešte nehrala. A potom, na pódiu sa stretla zaujímavá zostava starších i mladších hercov - Mária Kráľovičová, František Kovár, Marek Majeský. A tiež tam mám divadelnú sestru Vandu Turekovú. Myslím, že to bolo to, čo ma najviac lákalo.“

JANA JURKOVIČOVÁ