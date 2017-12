Najnovší album skupiny Linkin Park dosiahol raketový vzostup v predajnosti

3. apr 2003

New York 3. apríla (TASR) Meteora, najnovší album rap-rockovej skupiny Linkin Park, dosiahol raketový vzostup na vrchol americkej hitparády - debutuje na prvej priečke.

Z albumu Meteora sa za prvý týždeň jeho uvedenia na trh predalo viac ako 810.000 kópií. Prvým album skupiny Hybrid Theory bol bestsellerom roku 2001, keď sa predalo 4,8 milióna kusov.

Na druhom mieste v predajnosti albumov je Celine Dionová s novým titulom One Heart, z ktorého sa za prvý týždeň predalo takmer 432.000 kópií.

Bronzovú priečku obsadila rovnako novinka s názvom Now That's What I Call Music! 12, ktorú si kúpilo 256.000 zákazníkov. Najnovšia v sérii kompilácií obsahuje piesne od Jennifer Lopezovej, B2K, Nellyho a Justina Timberlaka.

Najlepší titul z minulého týždňa od rapera 50 Cent's s názvom Get Rich or Die Tryin' padol na štvrté miesto. Od jeho uvedenia na trh takmer pred dvoma mesiacmi sa z tohto albumu predalo 3,7 milióna kópií.