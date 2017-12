Fotografka z Trenčína M. Holoubková sa dnes dožíva 105 rokov

Trenčín 3. apríla (TASR) - Najstaršia Trenčianka Mária Holoubková-Urbasiówna sa dnes dožila 105 rokov. Starenka, ktorá bola prvou profesionálnou fotografkou na Slovensku, býva v dome opatrovateľskej služby v Trenčíne.

Väčšinu času trávi na lôžku. Bolesti jej už nedovolia príliš chodiť. "Za tú dobu, čo som tu presedela, som nijako nezmúdrela, len strácam na pamäti čoraz viac," vraví starenka. Pred rokom ešte občas pozerala televíziu, dnes jej to už slabnúci zrak a sluch nedovolia. O to viac sa teší z návštev. "Ja som vás ničím nepohostila, ani duchom moc neposlúžila," robila si starosti. Každému gratulantovi sa však ušiel bozk na uško.

Pani Holoubkovú samozrejme zaujal fotoreportér a jeho digitálna technika. "To je krásny aparát. Veľmi rada by som videla obrázok od vás," poznamenala žena, ktorú ako fotografku preslávil úplne iný spôsob zachytenia obrazu. Z jej záberov na sklených platniach možno aj po desaťročiach zhotoviť reprodukcie na vynikajúcej úrovni. Trenčianske múzeum opatruje takmer 300 týchto sklených negatívov. Fotografie pani Holoubkovej mohli vlani obdivovať návštevníci na výstavách vo viacerých poľských mestách. Ďalšia výstava by mala byť sprístupnená v máji v Rzsesówe.

Mária Holoubková sa narodila 3. apríla 1898 v poľskom meste Gudów. Tvrdí, že rodom je Poľka, ale srdcom Slovenka. V roku 1919 si otvorila ateliér Foto Tatra v Trenčianskych Tepliciach, ktorý neskôr presťahovala do Trenčína a premenovala na Foto Holoubková. Jej prvé fotografie uverejnil časopis Slovenský svet v roku 1921. Z negatívov na sklených platniach so zábermi krajiny a folklóru vyrábala vo väčších nákladoch prvé pohľadnice fotografickou cestou. Bola aj spolumajiteľkou spoločnosti Tatrafilm, v ktorej za necelých desať rokov nakrútili viac ako 40 dokumentárnych a hraných filmov. Pred jej objektívom sa ocitol Masaryk, Beneš, Hlinka aj Tiso. Zábery pani Holoubkovej ponúkajú pohľady na mestá predtým než sa začali urbanizovať, zachytávajú jedinečnosť života, prírody a architektúry. Obrazová redakcia vydá k materiálu fotografie.