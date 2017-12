Bolek Polívka vymenil sadru na nohe za paličku

Bratislava (TASR) - Sadru na nohe vymenil obľúbený český herec Bolek Polívka už len za "paličku". Presvedčili sa o tom v stredu večer diváci v bratislavskom ...

3. apr 2003 o 15:10 © TASR 2003

Bratislava (TASR) - Sadru na nohe vymenil obľúbený český herec Bolek Polívka už len za "paličku". Presvedčili sa o tom v stredu večer diváci v bratislavskom Štúdiu L+S, kde sa valašský kráľ predstavil so svojimi hosťami v improvizovanom predstavení, ktorého názov "So zlomenou nohou" už, našťastie, nebol aktuálny. Predvianočné zranenie, ktoré mu spôsobilo veľmi komplikovanú zlomeninu členka a pretrhnutie šliach, však uzdravujúci sa komik len tak neobišiel a konečne ukončil fámy o tom, ako sa mu to stalo. O jeho nešťastnom páde totiž kolovali viaceré verzie. Prvú, takzvanú manažérsku, rozširoval riaditeľ jeho divadla Petr Bílek. Podľa nej sa Polívka zamotal do vodidiel svojich troch psov pri pravidelnej prechádzke. Verziu druhú, romantickú, pustil do sveta sám zranený Polívka, ktorý si vymyslel nešťastné stretnutie so susedom pri jazde na koni.

V skutočnosti vraj za to mohla takzvaná "Slivovitz and Ice", teda slivovica na ľade. "Slivovica vo mne, ľad podo mnou a spadol som tak nešťastne, že som si nohu prisadol," spresnil Polívka, ktorého zdravotný stav sa po zložitej operácii, pobyte na vozíčku i niekoľkotýždňovom súžití so sadrou na nohe viditeľne dostáva do normálu. "Palicu nosím preto, aby som vzbudzoval ľútosť," nezaprel sa súčasný kráľ českých komikov. Napriek ešte pretrvávajúcemu zdravotnému hendikepu zabával so svojimi hosťami Milanom Lasicom, Jiřím Pechom a Zdenkom Junákom vyše dve hodiny divákov v Štúdiu L+S.

