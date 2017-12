Marcela Laiferová prezrádza ako "žiť svoj sen"

Bratislava 3. apríla (TASR) - Práve v týchto dňoch sa na pultoch kníhkupectiev objavila kniha speváčky a lekárky Marcely Laiferovej.

Volá sa Žiť svoj sen a autorka v jednej z jej kapitol prináša i pohľad do svojho súkromia. "Je to taká psychologická kniha. Prekáža mi totiž, že ľudia sú smutní a nevedia si uvedomiť to jednoduché šťastie, ktoré je všade okolo nás," prezradila Laiferová, ktorej už na prvý pohľad životná energia nechýba. V knihe podľa vlastných slov teda píše o šťastí, vzťahoch, diétach a zdravom spôsobe života. "O tom je tá kniha, žiť svoje sen, pretože je dostihnuteľný v každých podmienkach," tvrdí autorka s tým, že čitatelia sa v publikácii dozvedia i to, o čom sama snívala ako malé dievčatko. Kniha je podľa jej slov určená predovšetkým ženám.

Jej životná energia a s tým spojený zdravý vzhľad vraj spočívajú v pravidelných očistných kúrach. "Robím ich dvakrát do roka, na jar a na jeseň. Nechcem však o tom konkrétne hovoriť, pretože si myslím, že to nepatrí na verejnosť," dodala s úsmevom speváčka, ktorá zároveň vydáva i nové cédečko. Pod názvom Výber I. znovu ožije 25 jej starších skladieb.