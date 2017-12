Team vyráža na turné po Českej republike

Bratislava 4. apríla (TASR) - Koncertné turné po Českej republike začína v sobotu slovenská skupina Team na čele so spevákom a gitaristom Paľom Haberom.

4. apr 2003 o 14:57 © TASR 2003

"Poděbradka Team tour 2003 sa mala pôvodne začať v Polnej u Jihlavy, ale už vyše mesiaca tam majú úplne vypredané a tak začiatok usporiadateľ presunul na zimný štadión do Havlíčkovho Brodu," povedal pre TASR Habera s tým, že fanúšikovia sa počas turné môžu tešiť na dobré rockové koncerty zložené len z hitov.

Kapela bude hrať vo väčších českých mestách ako Hradec Králové, Karlovy Vary, České Budějovice, Olomouc, Zlín, Ostrava, Brno či Plzeň. "Pôvodne sme chceli hrať v halách s kapacitou do 3 tisíc ľudí, ale predpredaje boli také veľké, že sa takmer všetky koncerty presunuli (teda tam, kde je to možné) do väčších priestorov a na zimné štadióny," dodáva spevák, ktorý počas koncertnej šnúry, 12. apríla, oslávi 41. narodeniny. Záver českej série koncertov si budú môcť vychutnať pražskí fanúšikovia, pred ktorými Team odohrá dve vystúpenia, a to 16. a 17. apríla.

Zakladateľom populárnej formácie je martinský gitarista Dušan Antalík. V roku 1980 si počas jednej z hudobných skúšok všimol na dverách miestnosti nápis "Nerušte - skúšame: Troll, Elektra a Midd". Spojením začiatočných písmen uvedených slov a pridaním spojky "a" vytvoril názov Team, ktorý si ambiciózna skupina ponechala. "Ak sme neskúšali, trávili sme čas počúvaním kapiel ako Genesis, Yes, Pink Floyd, poľských SBB, českého Blue Efekt, ale i Fermáty či Prúdov. Milovali sme Queen a Erica Claptona, ale všímali sme si aj pop. Skrátka počúvali sme všetko, čo nás nejako oslovilo," zhodnotil začiatky Teamu Antalík.

Prvý album skupiny s jednoduchým názvom Team 1 vyšiel v roku 1988 a pre mladých hudobníkov znamenal veľký úspech. Pesničky ako Reklama na ticho, Nároční, Malá nočná búrka či Máš moje číslo sa vyšplhali na popredné miesta v hitparádach a stali sa hitmi, ktoré kapela hráva dodnes. Odvtedy Team vydal ďalších sedem albumov, čím sa zaradil medzi stálice slovenskej populárnej scény.