Andreu Verešovú obliehajú americkí producenti, ale trójskou Helenou nebude

4. apr 2003 o 16:30 © TASR 2003

Bratislava 4. marca (TASR) - Pre slovenskú modelku Andreu Verešovú sa v poslednom čase roztrhlo vrece s filmovými ponukami. Zelenooká brunetka očarila českých i amerických producentov a hollywoodski tvorcovia ju pozvali na casting veľkofilmu Trójska Helena. V prípade úspechu by si zahrala hneď titulnú úlohu po boku hollywoodskej hviezdy Brada Pitta.

Dvadstaťtriročná Andrea, kvôli ktorej producenti pricestovali až do Prahy, postúpila do tretieho výberového kola. "Film by sa však nakrúcal asi rok, bolo by to niečo na spôsob trilógie Pán prsteňov. Z časového hľadiska je to však pre mňa nemysliteľné, mám školu, mnoho cestujem a mám veľa ďalších aktivít, ktoré by som nestihla. A okrem toho nemám ani žiadne herecké skúsenosti," vysvetlila Andrea pre TASR dôvody, pre ktoré nakoniec z jej účinkovania vo filme zišlo. Producenti jej však ponúkli, tentoraz už pod inou režisérskou taktovkou, ďalšiu úlohu v pripravovanom britskom projekte, ktorý by podľa Andreiných slov bol menej časovo náročný.

Všetko je však zatiaľ vo hviezdach a Verešová čaká na odpoveď. "Je to veľká šanca a výzva naučiť sa niečo nové. Nikdy som doteraz s filmom skúsenosti nemala," hovorí.

Do konca budúceho týždňa by sa študentka Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe mala vyjadriť i k ponuke filmovať po boku Martina Dejdara v pripravovanej českej celovečernej snímke Šaman. "Musím dočítať scenár. Je to prijateľná, finančne zaujímavá ponuka. Film by sa mal nakrúcať v zime, prijmem to však len vtedy, ak sa mi nevyskytne niečo zaujímavejšie v oblasti modelingu," necháva zatiaľ Andrea všetko otvorené.