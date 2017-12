Výstavu Ja nič, ja muzikant otvorili vo Filharmonickom klube v Bratislave

4. apr 2003

Bratislava 4. apríla (TASR) - To, že vo víne nie je len pravda, ale i hudba, sa môžu dozvedieť návštevníci výstavy hravých grafík Ivana Kováčika Ja nič, ja muzikant. Na výstave, ktorú dnes otvorili v klube Slovenskej filharmónie v Bratislave, autor predstavuje predovšetkým svoj pohľad na jednotlivé hudobné nástroje.

V priestoroch Slovenskej filharmónie (SF) sa tak ocitla "bassová" krídlovka, akoby skrížená s hadom, i harfa, ktorá má namiesto strún pletivo. Hoci Kováčik zakomponoval do svojich niekedy až absurdne komických obrázkov množstvo typickej fantázie, ako tvrdí, riadil sa predovšetkým katalógmi hudobných nástrojov.

Podľa kurátora Ľubomíra Novotného tu karikaturista vystavil svoje najnovšie diela, z ktorých bola väčšina vytvorená špeciálne pre túto výstavu. Hudobné motívy nájdu návštevníci na 21 z 30 grafík, sú tu však aj Kováčikove obľúbené kolorované mapy - zobrazuje Bratislavu, ale i bájnu Atlantídu.

Na otvorení, kde sa stretli hudobníci i výtvarníci, mala pôvodne znieť hudba v podaní "radošinčana" Jána Melkoviča. Keďže je v súčasnosti v nemocnici, zastúpil ho violista Radomír Cikatris so sarabandou a allemande majstra Bacha. Riaditeľ SF Jozef Tkáčik sa vyjadril, že by bol rád, keby výstava netrvala len do 2. mája, ale i dlhšie.