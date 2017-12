CD / SOUNDTRACK

nevé CD na trhu

7. apr 2003 o 11:00

Daredevil: The Album

Wind-Up / Sony Music Bonton

Daredevil (v SR od 3. 4. 2003) je ďalším filmom vychádzajúcim z obľúbeného komiksu, tentoraz o maskovanom slepom pomstiteľovi. Vyšli k nemu dva soundtracky – jeden s veľmi dobrou hudbou Graeme-a Revell-a a tento pesničkový. Nachádza sa na ňom dvadsať nových skladieb prevažne od známych (Fuel, Saliva, Nickelback) i menej známych (Evanescence, Chevelle, Hoobastank) zástupcov kanadsko-americkej scény predstaviteľov post-grungu či nu-metalu, pri ktorých by citlivé Daredevilove uši asi dosť trpeli. Príjemným prekvapením je kapela Evanscence, spájajúca v Bring Me To Life romantický ženský vokál a duniace gitary.

Svoje novinky predstavujú i Rob Zombie a Moby a v rapovej Right Now sa stretli Nappy Roots a gitarista z P.O.D. Maacos Curiel. Škoda, že nie všetky skladby na soundtracku sú také ako úvodná Won‘t Back Down, ktorú napísal priamo pre film Carl Bell – gitarista kapely Fuel či For You od The Calling.

Maid in Manhattan

Epic / Sony Music Bonton

Soundtrack k romantickej komédii s Jennifer Lopezovou a Ralphom Fiennesom Kráska z Manhattanu (v SR 8. mája 2003), na ktorom však JLo nespieva. Jeho zostavovatelia skombinovali osvedčenú klasiku sedemdesiatych rokov – Pointer Sisters: Yes We Can Can, Paul Simon: Me And Julio Down By The Schoolyard, Diana Ross: I‘m Coming Out, Bread: The Guitar Man – niekoľko cover verzií – Miracles od Jefferson Starship, Kathy‘s Song od Simon & Garfunkel či už spomínaná I‘m Coming Out tentoraz v podaní Amerie – a piesne súčasných hviezd a hviezdičiek ako Kelly Rowland, Glenn Lewis, Norah Jones, Daniel Bedingfield. A na záver pridali dve ukážky pôvodnej hudby Alana Silvestriho, v ktorej znejú latinské rytmy v sprievode orchestra. Výsledkom je zmes príjemných melódií vhodná skôr pre tých, ktorých osloví tento príbeh modernej Popolušky.

Analyze That

TVT Soundtrax / Universal

David Holmes je bývalý írsky DJ, autor remixov skladieb od Manic Street Preachers, U2, Primal Scream a hudby k filmom Ocean‘s Eleven: Dannyho jedenástka a Zakázané ovocie. Niektoré jeho kompozície pre Analyzuj znova (v SR od 6. 2. 2003) – pokračovanie komédie s Robertom DeNiro a Billy Crystalom – sa dobre počúvajú i bez pohyblivých obrázkov. Napríklad Opening Credits s nádychom funky a najmä druhá polovica tohto 30-minútového soundtracku, zložená z acid džezových kompozícií ą la Lalo Schifrin s dominujúcou basou a fenderom. Z nich najmä Spell Rigazzi a Driving Away In The Bus mi dosť pripomínajú hudbu ku kriminálkam z počiatku 70. rokov. Pre tých, čo Holmesa nepoznajú, bude album príjemným prekvapením.

Punch-Drunk Love

Nonesuch / Warner Music

Jednoznačne najlepším soundtrackom, ktorý som tohto roku počul, je hudba multiinštrumentalistu, producenta a skladateľa Jona Briona, dvorného skladateľa režiséra Paula Thomasa Andersona (Magnólia). Brionove hudobné kompozície k novej romantickej komédii s Adamom Sandlerom Opití láskou (v SR od 6. 3. 2003) sú plné prekvapení rovnako ako obrazové kompozície P. T. Andersona, ktoré ich sprevádzajú na filmovom plátne. Od úvodnej Overture s waltzovým podkladom, ktorý sa tiahne takmer celým albumom, cez havajskú Waikiki, francúzsky akordeón v Le petit chateau až po záverečnú He Really Needs Me, využívajúcu dvadsať rokov starú pieseň Harryho Willsona.

Pôvodnú hudbu dopĺňajú štyri piesne iných autorov napríklad „presleyovská“ Danny (Lonely Blue Boy) v podaní Conway-a Twitty-ho a Limited Edition soundtracku navyše obsahuje i videoklip T.P. Andersona k Here We Go – piesni, ktorá je pre film rovnako dôležitá ako Save Me od Aimee Mann v Magnólii a svojou atmosférou pripomína The Beatles. Brion sa v nej predstaví i ako dobrý spevák. (mu)