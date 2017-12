Matrix sa vracia vo veľkom štýle

8. apr 2003 o 9:00 Oliver Rehák

Záber z filmu Matrix Reloaded . V popredí je nová postava Persephony, ktorú stvárňuje Monika Bellucciová.

FOTO - CONTINENTAL FILM

Dlho očakávané pokračovanie kultového Matrixu bude mať oficiálnu premiéru v rámci tohtoročného filmového festivalu v Cannes dňa 15. mája. Sci-fi s prvkami akčného filmu, ktorej prvý diel získal štyri Oscary, dáva o sebe vedieť už v predstihu masívnou reklamnou kampaňou. V jej rámci sa postupne uvádzajú na trh najrôznejšie produkty od počítačových hier až po soundtrack. Nás môže tešiť, že oficiálna premiéra filmu Matrix Reloaded v našich kinách bude už 22. mája.

Skutočnými hrdinami dvojky sú aktuálne vírusy. Dej sa opäť odohráva v temnom svete budúcnosti, ktorému vládnu stroje. Ľudstvu sa stále nedarí vymaniť z otroctva virtuálnej reality zosobnenej Matrixom - tokom núl a jednotiek. To dokáže iba novodobý spasiteľ Neo (Keanu Reeves). Proti nemu stoja dvaja nemilosrdní zabijaci, ktorí sú v skutočnosti prevtelením smrtiacich vírusov. Z prvého dielu sem prenikol agent Smith, ktorý sa oddelil od Matrixu a teraz Nea prenasleduje na vlastnú päsť. Tvorcovia mu navyše v scenári pridali schopnosť naklonovať samého seba. Kým Neo má dosť práce v akčných scénach, jeho kolegovia pátrajú po tajomnom Kľúčnikovi, ktorý dokáže otvoriť každé dvere v Matrixe. Aj roboty medzi sebou bojujú o nadvládu nad virtuálnou realitou a zároveň sa snažia objaviť posledné ľudské mesto Zion. Všetko smeruje k veľkej vojne ľudí proti strojom, ktorá vypukne v treťom pokračovaní filmu.

Rozpočet na druhý diel Matrixu bol neuveriteľných tristo miliónov dolárov. Zdá sa, že reči producenta o tom, že oproti vizuálnemu spracovaniu druhej a tretej časti bude divákom jednotka pripadať ako „film z doby kamennej“, sú tentoraz viac než len marketingové frázy. Len pätnásťminútová automobilová naháňačka sa napríklad nakrúcala dva mesiace a filmári pre ňu postavili trojkilometrový úsek diaľnice.

Pre filmy, ktoré dosiahnu obrovský komerčný úspech, sa v angličtine ujalo označenie „blockbuster“. Matrix medzi ne patrí a pritom ide o špičkové dielo s originálnym príbehom, vynikajúcim hereckým obsadením a nadčasovými špeciálnymi efektmi. Nie je preto nič prekvapivé, že príbehy Nea, Morpheusa, Trinity a ďalších hrdinov sa od debutu v roku 1999 stali námetom troch sérií komiksu, špeciálnej knihy a niekoľkých krátkych animovaných filmov (Animatrix bude uvedený aj do našich kín 10. apríla spolu s filmom Nezvratný osud 2).

Tesne pred filmom ešte „matrixmániu“ vybudí počítačová hra Enter the Matrix zaradená do série PlayStation 2 a filmový soundtrack s hudbou skupín ako Linkin Park, Marylin Manson, Rage against the machine či Dave Mathews band. Záverečná časť filmovej trilógie nazvaná Matrix Revolutions sa v našich kinách objaví už v novembri tohto roka.