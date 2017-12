Winona Ryderová si trest odpykáva k spokojnosti súdu

8. apr 2003 o 13:07 © TASR 2003

Los Angeles 8. apríla (TASR) - Americká herečka Winona Ryderová, ktorú za krádež odsúdili na 480 hodín verejnoprospešných prác, si svoj trest odpykáva k spokojnosti súdu.

Sudca Elden Fox v pondelok v Los Angeles povedal 31-ročnej herečke, že centrum v Duarte severovýchodne od Los Angeles, kde sa liečia deti trpiace rakovinou a v ktorom teraz pracuje, hodnotí jej prácu veľmi pozitívne. "Chcel by som, aby ste takto ďalej pokračovali," vyhlásil Fox.

Herečka musí prísť na súd, ktorý pravidelne preveruje podmienky plnenia trestu, opäť začiatkom októbra.

Za krádež tovaru v hodnote 5500 dolárov v decembri 2001 odsúdili Ryderovú minulý rok na trojročný podmienečný trest. Hollywoodska hviezda musela zaplatiť pokutu 10.000 dolárov a odškodné. Súd jej nariadil verejnoprospešné práce a psychoterapiu.

Ryderovej právnik Mark Geragos a sudca sa však zatiaľ nedohodli na spôsobe, ako naložiť s ukradnutým tovarom. Sudca nesúhlasí s návrhom, aby sa vydražil na dobročinné účely. Argumentuje, že herečka by nemala z deliktu profitovať. Podľa Geragosa by dražba skončila so ziskom 100.000 dolárov. Konečné rozhodnutie v tejto veci zatiaľ nepadlo.

Pozitívne hodnotenie súdu otvorilo Ryderovej možnosť venovať sa filmovaniu aj mimo územia štátu Kalifornia. Na striebornom plátne sa po dlhšej prestávke objaví v čiernej komédii Eulogy. Nakrúcanie s režisérom Michaelom Clancym by sa malo podľa časopisu Daily Variety začať o mesiac.