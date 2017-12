Čo je vtieravé, čo úprimné?

Celine Dion: One Heart * Kate Ryan: Different * Des‘ree: Dream Soldier *

9. apr 2003 o 9:30 PETER BÁLIK

Celine Dion: One Heart * Sony Music 2003

Kate Ryan: Different * EMI 2002

Des‘ree: Dream Soldier * Sony Music 2003

Zatiaľ čo Whitney Houstonová a Mariah Careyová majú problémy s adaptovaním nových hudobných štýlov, kanadská speváčka Celine Dionová interpretuje popové skladby a balady bez ohľadu na to, čo práve letí. Je obdivovaná za dokonalý a neomylný spevácky prejav. Získala už niekoľko cien Grammy, vystupovala na ceremoniáli olympijských hier v Atlante a definitívne ju preslávila filmová pieseň pre Titanic.

Svet ju spoznal ako zrelú ženu, ale na kariéru speváčky sa pripravovala už od detstva. Na pódiu sa objavila, keď mala iba dvanásť rokov. V osemdesiatych rokoch sa najprv presadila v Kanade. Potom vymenila rodnú francúzštinu za angličtinu a naspievala pesničku pre animovanú rozprávku Kráska a netvor, ktorá odštartovala jej závratnú kariéru - len v rokoch 1992 až 1996 vydala až šesť albumov.

Každá zo štrnástich piesní jej nového albumu One Heart môže byť hitom, či už úvodná Drove All Night, alebo baladická Stand By Your Side. Dionová prednedávnom podpísala zmluvu na propagovanie istej automobilky. Reklamný slogan znie: Šoférovanie sa rovná láske. Biznis a šoubiznis sú v podstate to isté. Album One Heart je dokonalý produkt ako autá, ktoré kanadská speváčka propaguje. Bezpečný, čistý, pohodlný. Človek má však skôr pri počúvaní tejto dokonalej hudby pocit, že by radšej chodil pešo. Nie autom.

Europop? Štýl, ktorý je nočnou morou hudobných kritikov, usadil sa definitíve na starom kontinente a chŕli nové a nové hviezdičky. Las Ketchup, Tiziano Ferro, európski interpreti, ktorí pochádzajú z krajín mimo Veľkej Británie, sú známi aj tým, že majú krátku životnosť. Až po niekoľkých rokoch hudobní archeológovia objavia, čo všetko mohlo hýbať Európou na prelome rokov 2002/2003. A možno nájdu aj Kate Ryanovú a pesničku Désenchantée.

Táto Belgičanka mala iba šestnásť, keď sa stala členkou popovej skupiny. V sólovej dráhe jej pomohlo producentské duo Phil Wilde a Andy James, ktoré kedysi stálo za úspechom skupiny dancefloorových 2 Unlimited. Piesňam, ktoré James napísal spolu s Kate, sa najlepšie darí v diskotékových kluboch. A do takého prostredia je jej debutový album ako stvorený.

Šedivú kolekciu šestnástich skladieb naspievaných vo francúzštine a angličtine tvoria hlavne neosobné technoskladby a balady. Ale pesnička Désenchantée, ktorej autorkou je známa francúzska speváčka Mylene Farmerová, ich výrazne prevyšuje. Prečo? Kto odpovie, pozná tajomstvo hitu. Ryanová si pätnásť minút slávy vybrala a na rade sú ďalšie eurohviezdičky.

Nie všetko, čo vychádza z popovej hudby, je vypočítané a chladné. Výnimkou je britská speváčka Des‘ree, ktorá sa vo svetových rebríčkoch objavuje pravidelne od začiatku 90. rokov. Pop, soul a moderné R&B tvoria základ jej nového albumu Dream Soldier. Ten symbolizuje jej pozitívny prístup k životu podobne ako jej predchádzajúce veľké hity Life, You Gotta Be alebo Delicate so spevákom Terence Trent D‘Arbym.

Aj na jej novinke sa už objavujú piesne, ktoré vybočujú z popového rámca a smerujú do džezovejších polôh. Tie tejto čiernej speváčke so zamatovým hlasom veľmi slušia. Jej piesne neobsahujú veľké posolstvá, ale nechýba im zmysel. Sú chytľavé, ale nie sú vtieravé. Des‘ree sa pohybuje v popmusic, ale berie si z nej to dobré. Úprimnosť je jej najcennejšia vlastnosť.