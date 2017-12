Hviezdy prídu gratulovať jubilantovi Williemu Nelsonovi

9. apr 2003 o 11:40 © TASR 2003

New York 9. apríla (TASR) - Nekorunovanému kráľovi country and westernovej hudby Williemu Nelsonovi, ktorý dnes oslavuje 70. narodeniny, prídu v rámci galavečera, ktorého dejiskom bude Beacon Theater v New Yorku, zagratulovať mnohí slávni kolegovia.

Medzi účinkujúcimi programu, ktorý pod názvom Willie Nelson and Friends: Live and Kickinď uvidia diváci americkej káblovej televízie zo záznamu 26. mája, budú žijúce legendy Eric Clapton, Ray Charles a Jerry Lee Lewis, čerstvá laureátka ôsmich Grammy Norah Jonesová, rockeri zo ZZ TOP, ako aj ich "jemnejšia" kolegyňa Sheryl Crowová.

Pri vlaňajších oslavách narodenín Willieho Nelsona nechýbali na scéne napríklad Jon Bon Jovi, Keith Richards, či ženská formácia Dixie Chicks, ktorá si v uplynulých týždňoch znepriatelila časť fanúšikov kvôli kritike amerického prezidenta v súvislosti s jeho politikou voči Iraku.

Na budúci mesiac by sa na pultoch predajní s nosičmi zvukových záznamov mal objaviť jubilantov album The Essential Willie Nelson.

