P.S. prichádza s novým albumom Všetko naopak

Bratislava 9. apríla (TASR) - Všetko naopak je názov druhého albumu skupiny P.S., ktorý vychádza práve v týchto dňoch.

9. apr 2003 o 16:00 © TASR 2003

Je na ňom 12 skladieb a jeden bonus. Dvojica Magda Vyletelová a Braňo Jančich tvrdia, že všetko je naozaj naopak, pretože si sami album produkovali, aj aranžovali. "Nikto nás neviedol, ako to na to, takže sme si robili, čo sme chceli. Album je oproti prvému iný po muzikantskej stránke, je tam viac energických pesničiek a dokonca i texty v angličtine, čo sme predtým nerobili," tvrdí Magda s tým, že ak vznikol nejaký problém museli ho riešiť sami. "Trochu sme sa pohádali a bolo to. Nakoniec sme vždy našli spoločnú reč. Magda je tvrdohlavá s súkromnej rovine, ja v hudobnej, takže sa to vyvažuje," doplnil s úsmevom Braňo.

Po úspechu remaku hitu Nemožná z filmu Fontána pre Zuzanu dvojica neuvažuje o ďalších prerobených skladbách. "Nemožná vlastne vznikla náhodou. Ja by som najradšej urobila už oveľa tvrdší album, ale samozrejme hlasovo by to nešlo a už vôbec nie na Slovensku," skonštatovala Magda, ktorá holduje muzike v štýle Linkin Park a na debutovom albume Dobré ráno bolo podľa jej vkusu príliš mnoho slaďákov. Novú nahrávku tvorili, ako sa hovorí, za pochodu. "Stalo sa, že sme už mali definitívnu podobu albumu, a zrazu nám napadlo, že ešte túto skladbu vyhoďme. Tak napríklad spontánne zo dňa na deň vznikla pesnička Možno sa dá," dodáva Magda.

Koncertné turné, ktoré mala kapela pôvodne odohrať v máji, presúva na jeseň. "Chceme totiž, aby sa ľudia predtým trochu oboznámili s našimi pesničkami, ale koncertovať samozrejme budeme," vysvetľuje Braňo s tým, že koncertné turné bude určite bez hostí alebo iných kapiel. "Budeme hrať sami, my a naša sprievodná skupina. Chceme totiž otestovať, koľko ľudí príde len z toho dôvodu, že chce vidieť náš koncert. Aby sme boli triezvejší, pretože radi lietame v oblakoch. A samostatné koncerty asi jediné ukážu, ako to v skutočnosti je."