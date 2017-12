V historickom filme Gangy New Yorku sú ťahákom DiCaprio a Cameron Diazová

Bratislava 9. apríla (TASR) - Hviezdne herecké obsadenie má najnovší film amerického režiséra Martina Scorseseho Gangy New Yorku, ktorý bude mať v slovenských kinách premiéru 10. apríla. Okrem Leonarda DiCapria v ňom účinkuje Cameron Diazová, Liam Neeson, Daniel Day-Lewis a ďalší.

Historická snímka zachytáva boj o ovládnutie ulíc New Yorku v polovici 19. storočia, keď celou Amerikou lomcovala občianska vojna. Návaly írskych prisťahovalcov vyvolávajú nevôľu a odpor britských a holandských starousadlíkov, pričom každá skupina si vytvára vlastný zločinecký gang ovládaný jedným jediným mužom. Ich členovia sa živia pouličnými krádežami, vraždami na objednávku a lúpežami, no zväčša majú ulicami presne vyhradený okruh svojho pôsobenia.

Príbeh filmu sa sústreďuje na ovládnutie jednej z najšpinavších a najnebezpečnejších štvrtí New Yorku - Five Points. Proti sebe stoja dva najsilnejšie tábory Mŕtve zajace a Rodení Američania. Hlavným hrdinom krvavého a surového súboja je mladý Ír Amsterdam Vallon, ktorý chce pomstiť smrť svojho otca, niekdajšieho vodcu Mŕtvych zajacov. Toho zavraždil Bill prezývaný Mäsiar, ktorý šéfuje druhému gangu.

Amsterdam sa rozhodne využiť svoju dlhoročnú anonymitu a vtrie sa do blízkosti nič netušiaceho Mäsiara. Postupne si získa jeho priazeň a pri príležitosti osláv zavraždenia svojho otca sa rozhodne skoncovať s Billovým životom. Plán mu však nevyjde, a tak sa rozpúta skazonosná vojna, ktorá pohltí takmer celé mesto.

Takmer trojhodinový film Gangy New Yorku bol nominovaný na Oscara v desiatich kategóriách. Okrem iného aj za pesničku All The Hands That Built America, ktorú nahrala a naspievala populárna írska hudobná skupina U2. Podľa Cameron Diazovej snímka dokazuje, že "DiCaprio už nie je malé dieťa" známe z komerčne úspešného filmu Titanic. "Gangy New Yorku tento obraz z neho jednoznačne zotreli," vyhlásila.