Dnes vbehnú do Arény noví gladiátori

10. apr 2003 o 0:00

Divadlo Aréna. FOTO - PAVOL FUNTÁL

Premiéra súčasnej ruskej hry You Oľgy Muchinovej je zároveň začiatkom novej éry bratislavského divadla ArénaV sobotu odštartuje premiérou hry súčasnej ruskej autorky Oľgy Muchinovej You v preklade a dramaturgii Romany Maliti a v réžii Mariána Amslera nová éra Arény. Rozbieha sa dlho očakávaný projekt. Riaditeľ Arény Juraj Kukura však zrušil dohodnuté interview.

O svojom predchodcovi, slávnom mímovi Milanovi Sládkovi hovoriť nechce a hoci pole šarmantného rozprávania ovláda s prehľadom, čísla a grafy ho veľmi nezaujímajú. Novú koncepciu divadla prezentovala koncom februára honosná tlačovka s účasťou hviezd: širokospektrálnosť žánrov, prekračovanie umeleckých a geografický hraníc a stredoeurópske ambície.

Aréna Milana Sládka

V tejto vyše storočnej budove kedysi hosťovali maďarské, rakúske aj nemecké súbory. Po roku 1918 sa v Aréne hralo len málo. Divadlo v dvadsiatych a tridsiatych rokoch slúžilo na prípravu kulís pre Slovenské národné divadlo, po roku 1945 sa stalo skladom Slovenskej televízie. Veľkú zásluhu na vrátení tohto malebného priestoru pôvodnému účelu roku 1992 má Milan Sládek.

Aj napriek jeho veľkému zahraničnému renomé, sa mu vlastne nepodarilo vybudovať to, čo si predsavzal - nielen formálne existujúci Medzinárodný inštitút pohybového divadla. Mnohé z produkcií síce vytvorili medzinárodné tvorivé tímy, konal sa aj medzinárodný festival Kaukliar, po odchode Milana Sládka však nezostal v divadle vybudovaný súbor, nasledovníci ani rozbehnuté projekty. To je daň z toho, že divadlo bolo od začiatku úplne stotožnené so svojím inšpirátorom. Nezasvätenci ho mohli považovať za jeho súkromné divadlo.

Milan Sládek, ale aj pantomíma ako žáner má akoby väčší úspech v zahraničí než na Slovensku. Fakty sú však neúprosné. Divadlo Aréna malo pod jeho vedením divadlom výrazne najnižšiu návštevnosť na Slovensku.

Pri všetkej úcte

Po prechode Arény do zriaďovateľskej pôsobnosti bratislavského vyššieho územného celku Milan Sládek odstúpil. „Pri všetkej úcte k pánu Sládkovi, jeho žáner bol okrajový,“ vyjadril sa pre SME vedúci oddelenia kultúry a športu bratislavského VÚC Konštantín Hudec. Obe strany, Sládek i nový zriaďovateľ mali dôvody na výhrady.

Divadlo doteraz dlhuje za vyplatenie autorských honorárov, zatiaľ čo sa produkcia Opera za tri groše v súčasnosti hrá v zahraničí, samozrejme, už nie pod hlavičkou Arény, ale v jej kostýmoch.

V septembrovom konkurze mali podľa slov Konštantína Hudeca dvaja zúčastnení kandidáti „rovnaké šance“. Aj tak mnohí tušili, že v konkurencii s mediálne známym Jurajom Kukurom neprerazí projekt nezávislého divadelníka Ľubomíra Burgra na nekomerčnejšie využitie budovy.

Juraj Kukura sa v novej pozícii príliš neponáhľal. Koncom septembra minulého roku ho vymenovali za riaditeľa, ale dvere divadla sa návštevníkom otvoria až teraz. Dostavovalo sa parkovisko, dobudoval sa svetelný park. Zrealizoval sa projekt zasúvacieho hľadiska, ktorý umožňuje väčšiu variabilitu priestoru od bežného sedenia pre 274 divákov až po „koncertný variant“ pre 600 divákov.

Všehochuť?

Nielen premiérované You, ale i rozpracované inscenácie Hamleta v réžii Antona Šulíka a so scénou Borisa Kudličku či autorský projekt Silvestra Lavríka Sestry znamenajú, že divadlo dalo priestor aj mladým tvorcom. Slovenská premiéra muzikálu Johanka z Arku koncom apríla má zrejme pritiahnuť aj iných návštevníkov.

Najväčším otáznikom nad budúcnosťou Arény zostáva, ako bude fungovať mix vlastného agentúrneho divadla s koprodukčnými projektmi a otvorenou scénou pre hosťovania. Problémy s návštevnosťou majú teraz aj divadelné inštitúcie s oveľa väčšou tradíciou a skúsenosťami. Nový manažment vstupuje do Arény s rizikom gladiátora.

