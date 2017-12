V trnavskom kulturáku zarapuje Jeru the Damaja

Americký hip-hopový hudobník a producent Jeru the Damaja bude hlavnou hviezdou festivalu, ktorý sa v sobotu uskutoční v trnavskom socialistickom skanzene, v miestom dome kultúry.

10. apr 2003 o 0:00

Jeru the Damaja. FOTO - HIPHOPAREA

Koncert, spojený so súťažou dídžejov v mixovaní a tanečnou exhibíciou, má byť podľa usporiadateľov najväčšou hip-hopovou akciou, aká sa na Slovensku konala. „Zároveň chceme aj takýmto spôsobom protestovať proti vojne v Iraku a tiež chceme upozorniť na rasizmus na Slovensku,“ dodáva Štvanec, spoluorganizátor akcie. Nie je náhoda, že koncert bude v Trnave, sídlom hip-hopu nie je Bratislava: „Najkvalitnejší breakdance je z Vrbového. Najkvalitnejší rap je z Bratislavy, ale najlepší dídžej je zo Zlatých Moraviec,“ hovorí Štvanec.

Čo ponúka niekoľkohodinový hip-hopový program? Súťaž mladých dídžejov, vystúpenia mladých slovenských raperov, tanečníkov a na záver koncert americkej legendy, pochádzajúcej z New Yorku, z kolísky hip-hopu, kam väčšina slovenskej rapovej komunity s úctou vzhliada.

Šou sa začína už 14.00 h. Otvorí ju súťaž slovenských dídžejov s krkolomným názvom Showtechnic DMC dj‘s battlemix 2003. „Battle mix motivuje mladých dídžejov, ktorí sa predtým nemohli proti sebe postaviť tvárou v tvár. Vyhrá ten, kto bude lepší, kreatívnejší.“

Večer zarapujú bratislavskí Pantau a Elban, skupina SkunkFunkCrew, z dídžejských pultov zahrá David zo Senca, bývalý organizátor hip-hopových akcií Zvuky ulice, dnes moderátor RockFM, ďalej Amn2 a Vec. Beatbox, simulované bicie a basu predvedie Rytmus z Piešťan a na tanečnom parkete sa predstavia Quassit X-Boyz.

Hiphopová komunita si na rape najviac cení schopnosť improvizácie a živé vystupovanie. Štvanec spolu s organizátormi teda vyberali takých, ktorí sú skvelí naživo. „Nepozerali sme na to, či má niekto vlastný album, lebo to ešte neznamená, že je dobrý aj na pódiu.“

Nakoniec príde newyorský raper Jeru the Damaja, z hudobnej hudobnej komunity Gang Starr Foundation, považovaný za spasiteľa rapu. Jeho heslo je „zostať čistý“. Nahlas hovoril o tom, čo sa mu na americkej rapovej scéne nepáčilo, ako napísal americký magazín The Rolling Stone. V deväťdesiatych rokoch otvorene kritizoval komerčných predstaviteľov rapu a to mu spolu s priamočiarymi textami vynieslo rešpekt v širokej rapovej komunite. „Keď máš hlas povedať všetko, čo si myslíš o svojich nepriateľoch, mal by si im všetko spočítať. V istom zmysle, by sme mali ľudí zobudiť,“ povedal v rozhovore pre americký Props Magazine.

Jeru the Damaja je synom rastafariána z drsného Brooklynu. Prvé verše začal skladať už v desiatich rokoch. Chvíľu pracoval aj ako menič pneumatík, odvtedy sa venuje iba hudbe. Na vysokej škole sa zoznámil s členmi Gang Starr, s ktorými predvádzal svoj brooklynský štýl vo freestyleových vystúpeniach.

Jeru the Damaja má za sebou má niekoľko albumov. Jeho najznámejšími nahrávkami sú The Sun Rises in the East alebo The Wrath of The Math, ktoré v deväťdesiatych rokoch vyvolali malú senzáciu. Niektoré jeho texty odkazujú na moslimskú vieru, hoci tvrdí: „Moja hudba nie je náboženská, je pravdivá. Náboženstvo nie je v skutočnosti pravdivé, vymyslel ho človek. Čo robím ja, je pravda.“

„Dostali sme rôzne ponuky od rôznych raperov, ktorí mali superhity aj na MTV, ale nepozvali sme ich, pretože si myslíme, že nemajú čo povedať. Jeru the Damaja má dobrú šou a po obsahovej stránke má niečo do seba. Som veľký kritik, aj seba, aj druhých. Viem, o čom hovorím,“ hovorí, zdravo rapersky sa vyťahujúc, Štvanec, ktorý predtým spoluorganizoval bratislavské koncerty zahraničných skupín Looptroop alebo Masta Ace. PETER BÁLIK