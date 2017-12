Hudba odvrátenej strany mesiaca

Legendárna nahrávka skupiny Pink Floyd oslavuje tridsiate narodeniny v novej zvukovej úprave

12. apr 2003 o 16:00 Oliver Rehák

Pink Floyd pózujú po dokončení albumu Dark Side of the Moon. FOTO - EMI

Už neuveriteľných tridsať rokov uplynulo od 24. marca 1973, keď anglická skupina Pink Floyd vydala prelomový album Dark Side of the Moon. Prečo neuveriteľných? Nie je veľa nahrávok, ktoré by ešte po takom dlho čase stále dokázali priťahovať nové generácie poslucháčov. Floydi oslavujú jubileum novým vydaním legendárneho diela.

Traja lídri

„Dark Side of the Moon bol prvý album na ktorom hudba, texty a vizuálne spracovanie tvorili kompaktný celok,“ tvrdí gitarista David Gilmour, súčasný líder skupiny. Je to skutočne tak. A novátorstiev bolo ešte viac. Koncepciu albumu ako suity, ktorej jednotlivé skladby sú vzájomne prepojené, naznačili po prvýkrát Beatles na svojich posledných nahrávkach. Až Pink Floyd ju však dotiahli do podoby série konceptuálnych albumov, ktorá vyvrcholila slávnym The Wall.

V skupine sa v jej tridsaťštyriročnej histórii vystriedali traja lídri. Psychedelické obdobie Pink Floyd symbolizoval Syd Barrett, talentovaný skladateľ a gitarista, ktorý sa výrazne podpísal pod debutový album The Piper At Gates of Dawn. Nadmerné užívanie LSD ho však vyradilo zo života a vodcovstvo prevzal Roger Waters. Ten do skupiny pozval svojho kamaráta Gilmoura. Nick Mason a Rick Wright pôsobili v Pink Floyd od začiatku.

Toto obsadenie stálo pri zrode nového žánru - art rocku. Progresívna hudba veľkoryso narábajúca s priestorom, nápadito využívajúca moderné technológie a mimohudobné zvuky, ktorú tvorili vynikajúci inštrumentalisti, spustila novú vlnu monopolu britskej hudby – Yes, Led Zeppelin alebo Jethro Tull udávali smer hudby sedemdesiatych rokov. Waters sa dal neskôr na sólovú dráhu a do čela Pink Floyd sa postavil Gilmour.

Melanchólia zvuku

Podobne ako Beatles aj Floydi nahrávali v londýnskych štúdiách Abbey Road. Beatlesovská karma sa prejavuje už v krásnych melodických viachlasoch. Pomaly plynúca „sférická“ hudba a texty plné silných obrazov vyjadrujú melanchóliu doby. Vtedy ešte obe hlavné osobnosti Waters a Gilmour dokázali pracovať spolu a skupina bola v rozbehu. Ako spomína Wright: „Keď sme album natočili, sadli si a prvýkrát si ho vypočuli, napadlo mi, to bude niečo. Prečo sa však stále predáva, neviem.“

Nadčasové rozšírenie výrazových možností rocku na tomto albume sa dá naplno vychutnať vďaka moderným technológiám až dnes. Kým dvadsiate výročie albumu skupina oslávila natočením pôvodného materiálu naživo (vyšiel ako súčasť dvojalbumu Pulse), k tridsiatinám dostali pôvodné skladby špičkový digitálny remastering. Najnovšia verzia vychádza v úplne novom formáte SACD, ktorý zaručuje doteraz najvyššiu možnú kvalitu zvuku.

Kto vlastní hi-fi aparatúru dostane zážitok porovnateľný s domácim kinom, rozdiel zistíte už aj pri počúvaní z discmana. Aj pôvodný booklet je rozšírený o špeciálnu prílohu pripomínajúcu históriu projektu. O nejakých bonusových trackoch však na rozdiel od našich reedícií nikto ani neuvažoval.

DARK SIDE OF THE MOON

* Na celom svete sa dodnes predalo viac ako 30 miliónov kópií.

* Album vydržal v americkej hitparáde neuveriteľných 736 týždňov.

* Najnovšia reedícia sa vyšvihla na 17. miesto britskej hitparády.

* Slávne cinkanie mincí na začiatku skladby Money nahral vlastnoručne Waters vo svojom dome. Nahrávka zachytáva aj iné náhodné zvuky, ktoré sú majstrovsky zakomponované do hudby.

* V cite pre detail členovia skupiny nezapreli vzdelanie: Waters, Wright a Mason boli spolužiakmi na architektúre.

* V 80. rokoch vznikla v Nemecku továreň, ktorá lisovala iba tento album pre európsky trh.

* Hlasy nahovorili náhodní návštevníci štúdia, ktorí odpovedali na otázky: „Čo si myslíte o smrti?“ alebo „Kedy ste naposledy použili násilie?“

* Na albume mal byť aj hlas Paula McCartneyho, ale jeho opatrná filozofia vraj nepôsobila autenticky.

* Podľa časopisu The Sounds sa album stal najčastejším zvukovým sprievodom pre sexuálnu šou vo vykričaných štvrtiach Amsterdamu.

* Pink Floyd utekali zo štúdia, aby stihli šou Monty Pythons a Waters si radšej zahral futbal ako by mal noc stráviť pri mixovaní.

* Supraphon vydal album ešte v roku 1978. Bol to jeden z mála zahraničných a zaujímavých albumov, ktorý vyšiel v komunistickom Československu. (peb)