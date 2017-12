V Bojnickom zámku pripravujú relaxačné stredisko pre duchov a strašidlá

13. apr 2003 o 14:04 © TASR 2003

Bojnice 13. apríla (TASR) - V Bojnickom zámku počas víkendu usilovne pripravovali netradičné relaxačno-oddychové stredisko pre duchov a strašidlá z celého sveta. Slávnostne ho totiž musia otvoriť na začiatku jubilejného X. ročníka Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel (MFDS), ktorý sa uskutoční od 1. do 4. mája a potom bude ešte pokračovať od 8. do 11. mája.

Svoj pobyt už údajne nahlásili desiatky najznámejších nadprirodzených bytostí a duchov historických postáv, s ktorými sa stretli návštevníci predchádzajúcich festivalov. Po deviatich rokoch sú vraj už veľmi unavení a potrebujú si oddýchnuť. Nebude chýbať krvilačný gróf Drakula, jeho slovenská priateľka grófka Báthoryčka, čarodejnica Lilaba a samozrejme duch posledného majiteľa zámku gróf Ján Pálfi.

Rozruch však v zámku vraj spôsobí nečakaná návšteva francúzskej kontesy de Jeanville. Je to grófova nenaplnená láska, kvôli ktorej nechal prestavať nevzhľadný bojnický hrad na rozprávkovo krásny zámok, v akom vtedy žila vo Francúzsku. Napriek tomu sa však vydala za iného. Teraz už v astrálnom tele si uvedomila svoj omyl a príde do Bojníc.

Spoluautor námetu a režisér tohto ojedinelého predstavenia, ktoré sa bude odohrávať vo všetkých komnatách a nádvoriach zámku, je grófov menovec Jozef Pálffy. Nemá s ním vraj nič spoločné - iba to, že ak sa gróf zapotil pri prestavbe zámka, on pri príprave festivalov. Režíroval totiž už šesť doterajších MFDS. Jednotlivé scény s vyše sto účinkujúcimi nacvičuje od začiatku marca. Po prvý raz pozval do hereckého tímu skúsených ochotníkov z Divadla "A" v Prievidzi, ktorí sú ovenčení vavrínmi z mnohých domácich i zahraničných divadelných festivalov. Určite sa to odrazí v úrovni festivalu, konštatoval režisér.