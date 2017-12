Dara Rolins, Robo Papp a Misha vyrážajú na spoločné turné

Bratislava 14. apríla (TASR) - Legendárny hit kapely U2 One si spoločne zaspievali Dara Rolins a Robo Papp.

O tom, že im to spolu naozaj ladí, presvedčili publikum už vlani, keď spoločným duetom - skladbou Fallinď americkej speváčky Alicie Keys - pokrstili Robov druhý album Hlava dole. Víkendové vystúpenie oboch protagonistov bolo predprípravou na plánované turné Dary, ktoré by mala v júni absolvovať práve s Robom a speváčkou Mishou. "Už minulý rok sme s Mishou spolupracovali, je extrémne talentovaná a veľmi sa teším nápadu znovu sa stretnúť a absolvovať spolu šnúru. No a ďpartičkuď sme ešte rozšírili o Roba, ktorý je mne aj Miške hudobne veľmi príbuzný," nešetrila Dara chválou na adresu Mishe, ktorá sa stala viacnásobným objavom roka a získala dokonca prestížne ocenenie Hudobnej akadémie Aurel 2002 za najlepší ženský spevácky výkon. "Takže bude veselo a budem mať na turné ľudí, ktorí okrem toho, že sú mi sympatickí osobne, bavia ma aj hudobne," dodala Dara. Po dočasnom minuloročnom ochladnutí vzťahov medzi Darou a Robom je už teda podľa Robových slov všetko v poriadku a okrem spoločného turné plánujú s Darou nahrať i ďalší duet. Okrem toho sa spoločne podieľajú na projekte nového slovenského rapera Helico. "Vyzerá to tak, že by sme tento rok mohli s Darinkou urobiť aj duet. Zatiaľ sme sa ešte presne nedohodli, ale striktne to bude rďnďb pesnička a objaviť by sa mala aj na mojom novom albume," prezradil plány Robo. "Duet je reálny plán, no zatiaľ ešte nekonkrétny," potvrdila Robove slová Dara.

Trojtýždňové turné, počas ktorého speváci v sprievode kapely United Stifflers odohrajú 15 koncertov, sa začína 3. júna v Čechách, bude pokračovať na Morave a 26. júna vyvrcholí koncertom v Bratislave. Na Slovensku sa interpreti predstavia 17. júna v Košiciach, 18. júna v Nitre, 19. júna v Prešove a 20. júna v Považskej Bystrici.