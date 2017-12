Grafické dielo Henriho de Toulouse-Lautreca vo Viedni

VIEDEŇ 14. apríla (SITA) - Kompletné grafické dielo Henriho de Tolouse-Lautreca (1864–1901), jedného z najvýznamnejších grafikov v dejinách umenia, sprístupnili pre návštevníkov od 11. apríla vo viedenskom múzeu Leopold. Výstava poskytne prostredníctvom

351 litografií pohľad na život parížskeho polosveta koncom 19. storočia. Umelcove grafické práce vznikli počas posledných desať rokov jeho života. Medzi nimi sa nachádza i 28 plagátov, ktoré priniesli už v rannom období významnému grafikovi slávu.

Lautrec bol kronikárom parížskych nočných podnikov, tančiarní, nevestincov obdobia Belle Époche. Ako prvý prekročil striktne vymedzenú hranicu medzi aristokratickou štvrťou v okolí Champs-Elysées a zábavnou štvrťou Paríža Montmartre. Jeho obrazy, litografie a plagáty nemilosrdne a bez pozlátka poukazujú na charakter tohto „polosveta“, kde nerozhoduje meštianska morálka, mieša sa v ňom vznešenosť s podlosťou a vedľa seba nažívajú slušnosť a hriech. Toulouse-Lautrec nezobrazuje krásy života, ale ukazuje pôsobivé realistické obrazy bez arogancie či ľútosti. V umení predchádzajúceho obdobia dominovali krásy krajiny a estetika impresionizmu. Lautrec do stredobodu svojho záujmu stavia jednotlivca. Paralely medzi dielom Henriho de Toulouse-Lautreca a jeho súčasníka Egona Schieleho, ktorý má v múzeu stálu expozíciu, sú neprehliadnuteľné Napriek rozdielnemu spoločenskému pôvodu -Toulouse-Lautrec je šľachtic, Schiele pochádza z meštianskej rodiny - ich spája záujem o "skutočných“ ľudí, o pohľad „za kulisy“. Vo svojich dielach zobrazujú duševnú rozorvanosť ľudskej existencie a hľadanie vo vzťahoch medzi mužom a ženou. Postavy svojich umeleckých diel nachádzali v predmestských lokáloch (Schiele) a v nočných podnikoch parížskeho Montmartru (Toulouse-Lautrec).

Ako dodáva agentúra Compress, vystavovaná zbierka grafických diel Henriho de Toulouse-Lautreca vznikla ešte pred 1. svetovou vojnou zásluhou berlínskeho zberateľa Otta Gerstenberga. Otvorená je pre návštevníkov múzea Leopold (v Museumsquartier na námestí Museumsplatz 1) do 31. augusta denne od 10:00 do 19:00 hod., v piatok do 21:00 hod. Základné vstupné do múzea je 9 EUR.