Čechomor vystúpil v Bratislave so symfonických orchestrom

Bratislava 14. apríla (TASR) - Unikátny hudobný i vizuálny zážitok dnes zaplnenej hale na Pasienkoch ponúkla česká skupina Čechomor.

Pri kombinácii folkových skladieb v podaní Českomoravské hudební společnosti a hudobnej produkcie 40-členného symfonického orchestra obecenstvo počas vyše dvojhodinového predstavenia miestami až zatajovalo dych a prevažná väčšina publika si dnes večer pravdepodobne odniesla nezabudnuteľný zážitok.

Spolu s Collegiom českých filharmonikov pod vedením dirigenta Ondřeja Vrabca sa na Pasienkoch predstavila i Lenka Dusilová, ktorá sa okrem spevu prvýkrát zapojila aj hrou na gitare. Netradičné hudobné predstavenie svojimi výkonmi doplnili aj traja perkusionisti.

Bratislavský koncert bol jediným na Slovensku v rámci turné Proměny tour 2003, ktoré je vyvrcholením projektu Proměny, nového albumu skupiny pochádzajúceho z dielne ex-speváka britskej kapely Killing Joke a dirigenta Opery v austrálskom Sydney Jazeho Colemana.

Všetkých šesť exkluzívnych koncertov v rámci turné, ktoré sa začalo v Brne a skončí sa v Hradci Králové, je koncipovaných na sedenie. "Je to síce netradičné, ale akosi to vyžaduje charakter koncertu. Urobili sme to tak kvôli filharmónii," vysvetlil člen kapely Karel Holas.

Vystúpenie na Pasienkoch bolo pre hudobných fajnšmekrov príťažlivé i z hľadiska svetelného a technického parku. Hralo sa na veľkom pódiu a k neopísateľnej atmosfére prispievala aj gigantická hra svetiel. Koncert bol unikátny aj vďaka novému francúzskemu zvukovému systému, ktorý zabezpečil rovnaký zvuk pre prvé i posledné rady, a tak si obecenstvo odnieslo iste pocit, že to stálo za to.

Už v júni sa slovenskí fanúšikovia môžu tešiť na sedem, tentoraz už klasických koncertov Čechomoru. Podľa kapely si vraj na svoje príde sever, juh, východ aj západ Slovenska.