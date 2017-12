Pre niekoho smeti, pre iných poklad

Newyorský raper a bojovník proti komercii Jeru The Damaja bol hviezdou trnavského hip–hopového festivalu„Usáma bin Ládin žije v Brooklyne a dlhuje mi päť dolárov,“ vtipkuje newyorský raper JERU THE DAMAJA, ktorý spolu so svojím dídžejom vystúpil v sobotu

15. apr 2003 o 13:00

FOTO - COOKIE

v trnavskom Dome kultúry. Americký hudobník, ktorý sa v deväťdesiatych rokoch preslávil ako nekomformný raper, tesne pred vystúpením poskytol SME krátky rozhovor. Potom sa pobral do komunistického kulturáku, do ktorého vstúpil so slovami: „Tak a teraz do neho prinesieme tú správnu kultúru!“

Cítite sa medzi mladými slovenskými rapermi ako guru?

„Vôbec. Precestoval som v podstate celý svet a ľudia sú všade rovnakí.“

Aký máte názor na to, že vlastne robia hudbu, ktorá vyšla z vášho New Yorku?

„Ľudia radi počúvajú rytmy, ale mňa zaujímajú hlavne texty. Preto nemôžem povedať, či sa mi to páči, alebo nie. Rap sa však rozrastá. Pre mňa, človeka z Brooklynu, čo robí koncerty na Slovensku, v Čechách alebo aj v Afrike, je to skvelá správa.“

Prečo je rap taký populárny?

„Pretože je hlasom mladých. V každej spoločnosti ľudia nepočúvajú mladú generáciu, nedáva jej priestor, aby sa mohla vyjadriť.“

Slovenskí raperi pôsobia možno detinsky, ale spôsob, akým sa otvorene vyjadrujú, je pravdivý. Patrí to k hip-hopu?

„Rap ti dáva šancu vysloviť to, čo je v mysli. Rock má silu, ale rap ponúka viac priestoru. V Amerike je dnes viac mladých raperov než rockových hudobníkov.“

Prečo?

„Nemusíte sa učiť hrať na gitaru alebo na bicie. Stačí si pustiť beat a povedať, čo máte na srdci. Ak ste z chudobnej rodiny, nemáte peniaze na nástroj, stačí vám jedna platňa a môžete začať rapovať, cvičiť a zlepšovať sa.“

Preto ste si medzi inými hudobnými smermi vybrali tento štýl?

„Nie, rap si vybral mňa. Robím ho od siedmich rokov.“

Keď ste začínali, bol hip-hop v plienkach. A dnes?

„Dnes sa na ňom dajú zarobiť milióny. Vtedy bol možnosťou, ako vyjadriť pocity. Bola to skôr detská hra. Stáli sme na rohu ulice, zapli sme kazetiak a robili hudbu.“

V deväťdesiatych rokoch ste kritizovali komerčný rap. Ešte stále ste taký radikálny?

„Som starší. Ak ste mladý, hovoríte veľa vecí, ale veľa toho neviete. Stále si myslím to isté, ale pokúšam sa vyjadrovať inak.“

Ako inak?

„Teraz viem, že je tu miesto pre všetko - pre komerciu, underground alebo hardcore. Komerčná hudba zaplavuje naše okolie, ja však bojujem za to, aby ľudia mali právo vybrať si niečo iné.“

Aký máte potom názor na Eminema?

„Nič nie je také, aké vám to ponúkajú veľké nahrávacie spoločnosti. Určite je talentovaný, ale to nie je to, čo by ich zaujímalo. Firmy pustia všetko, čo im vynesie veľké peniaze.“

Počúvate aj inú hudbu než hip-hop?

„Moja hudba je mixom viacerých štýlov - rapu, reggae alebo džezu. Aj preto majú ľudia radi, čo robím.“

Na rape je skvelé, že využíva to, čo iní hudobníci považujú za odpad, nie?

„Presne. Hovorí sa - pre niekoho sú to smeti, pre iného poklad. Ak niečo nepotrebujete, vyhodíte to. Nájde to niekto iný, ktorý vie, čo s tým.“

Je to aj váš prípad?

„Nielen môj. Takto funguje celý svet.“

Je New York ako mesto výnimočné?

„Každé mesto je výnimočné pre toho, kto sa tam narodil. Nezaujímajú ma tak ako turistu miesta, ktoré New York preslávili. Môj DJ žije v New Yorku celý život a nikdy nenavštívil dvojičky.“

Zmenilo sa vo vás niečo, keď padli?

„Niečo sa určite zmenilo, aj keď som o tom nerozmýšľal. Amerika zažila vojnu na prahu dverí. Bola to tragédia, ale stále si myslím, že oveľa horšie sú na tom krajiny, kde vojna prebieha každý deň - ako napríklad teraz v Iraku.“

Aký máte názor na Irak?

„Vojna je vždy zlá, bez ohľadu na to, kedy je, kde je a prečo je. Neviem povedať, či dôvod, prečo Amerika išla do vojny, je zlý. Ale aj keď sa bránite, môžete to zmeniť na tragédiu.“

V jednom rozhovore ste povedali, že vaša hudba je pravdivá. Ste o tom presvedčený?

„Je pravdivá, ako len môže byť. Potešil som s ňou oveľa viac ľudí, než som ublížil. A to je pozitívne.“

Stretávate sa s ostatnými newyorskými rapermi?

„Ani nie. Stretávam sa s kamarátmi.“

Prečo? Nechcete byť ovplyvňovaný?

„Ak je niekto raper, nemusí byť ešte kamarátom. Ani doktori a policajti sa nestretávajú s inými doktormi a policajtmi.“

PETER BÁLIK