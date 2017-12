Rourke sa chce vrátiť

15. apr 2003 o 10:00

Americký herec Mickey Rourke po rokoch vyrábania si nepriateľov dúfa vo svoj návrat. „Na dno som dorazil pred piatimi rokmi,“ povedal herec pre denník The New York Times. „Pamätám sa, ako som sám sebe v zrkadle hovoril: Pozri sa, čo sa z teba stalo. Všetko, čo si mal, si vyhodil do povetria,“ povedal Rourke. „Stratil som svoju dôveryhodnosť, manželstvo, peniaze aj dušu. Povedal som si, že sa musím zmeniť,“ povedal herec a dodal, že si uvedomil, že hranie je jediná vec, ktorá mu zostala.

Rourke hrá v novom filme Spun výrobcu amfetamínov a menšie úlohy získal vo filmoch One Day in Mexico a Masked and Anonymous. Hoci bol pred dvoma rokmi uznávaným hercom, Rourke podľa vlastných slov v posledných rokoch prišiel o mnohé úlohy pre svoje postoje proti komerčným aspektom nakrúcania filmov. „Viete, spálil som mnohé mosty,“ povedal herec, ale dodal, že našťastie nastúpila nová generácia režisérov a štúdií, lebo inak by nemal šancu. (tasr)