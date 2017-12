Rovno od srdca aj v Bratislave

Asi neexistuje iný súčasný hudobník, ktorý by bol synonymom strednoprúdového rocku ako kanadský spevák a skladateľ Bryan Adams. Nikdy nebol hudobným inovátorom ako Bruce ...

16. apr 2003 o 10:00 PETER BÁLIK

Bryan Adams. FOTO - ČTK

Asi neexistuje iný súčasný hudobník, ktorý by bol synonymom strednoprúdového rocku ako kanadský spevák a skladateľ Bryan Adams. Nikdy nebol hudobným inovátorom ako Bruce Springsteen ani rebelom ako John Cougar Mellencamp, ale svoje miesto si vydobyl za svoj priamočiary rock and roll a charakteristický chrapľavý spev.

Od roku 1980 predal vyše 45 miliónov albumov. Na začiatku kariéry mal bližšie k rocku ako popu, ale v deväťdesiatych rokoch z neho bol už skladateľ srdcervúcich balád. A neúnavné koncertné vystupovanie z neho urobilo vyhľadávanú živú atrakciu. V sobotu si ho bude môcť vychutnať bratislavské publikum.

Bryan Adams má rockandrollové korene, ale encyklopédie pripomínajú, že sa najprv pokúšal presadiť ako skladateľ piesní pre iných interpretov. Podieľal sa na piesňach pre Bachman–Turner Overdrive, Bonnie Tylerovú, dokonca aj pre Kiss!

Syn vojaka sa narodil roku 1959 v kanadskom Vancouveri. Začal v osemdesiatych rokoch s dvoma sólovými albumami. Tie sa páčili iba Kanaďanom. Až jeho tretia nahrávka Cuts Like Knife sa presadila aj na susednom americkom trhu a pieseň Straight From The Heart mu otvorila dvere na svetové koncertné pódiá.

Nasledujúci Reckless z roku 1984 patrí k jeho vrcholom. Album sa na dva týždne usídlil na vrchole americkej hitparády a Adams dodnes z neho čerpá na koncertoch. Možno si pamätáte Run To You, Summer of ‘69 a Heaven?

Nasledujúci dlhoočakávaný album Into The Fire z roku 1987 bol nasiaknutý politikou a považuje sa za komerčný neúspech. Bryan Adams sa potichu vrátil až o štyri roky. Tentoraz mu nepomohol rockandroll, ale hollywoodsky film Robin Hood: Kráľ zbojníkov. Baladická skladba (Everything I Do) I Do It For You, ktorú pôvodne zložil Michael Kamen, mu otvorila bránu do deväťdesiatych rokov a dodnes patrí k jeho najväčším hitom. Zbojnícky hit vyhral americkú a kanadskú hitparádu. V Británii bola prvá šestnásť týždňov, čo sa naposledy podarilo Frankie Laineovi z pesničkou I Believe. Ale to bolo ešte v roku 1953! Nasledujúci album Waking Up The Neighbours patrí dodnes k jeho najúspešnejším titulom. Chrapľavá romantika znovu zabrala.

Odvtedy vydáva albumy bez väčšieho zakolísania. Filmový úspech sa neskôr pokúsil zopakovať so skladbou All For Love pre snímku Traja mušketieri, kde si s ním zaspieval Sting a Rod Stewart a v roku 1995 aj piesňou pre film Don Juan de Marco, ktorá dostala názov Have You Ever Really Loved a Woman?

Jeho piesne časom „spopoveli“. Čoraz viac zahŕňa do svojej bezproblémovej hudby prvky moderných technológií, ale rockový základ mu zostáva. V druhej polovici deväťdesiatych rokov stihol vydať dva albumy 18 ‘Till I Die a On a Day like Today. V tomto roku sa opäť vrátil k filmovým piesňam. Nahral soundtrack k disneyovskému westernu Spirit: Stallion of the Cimarron, ktorý sa mu tak zapáčil, že ho prezentuje ako vlastný album.

Roky 1992 až 1994 strávil na svetovom koncertnom turné a Mexico si dodnes pamätá na jeho španielsku verziu I Do It For You. Ktovie, čo si bude pamätať Bratislava?

Bryan Adams vystúpi v sobotu 19. apríla o 19.30 h v bratislavskej Inchebe.