Jack Nicholson opäť v plnej forme

16. apr 2003 o 8:30

Jack Nicholson a Adam Sandler. FOTO - MOVIEWEB

Ako uviedla agentúra ČTK, najviac divákov prilákala cez uplynulý víkend do amerických kín nová komédia Anger Management (Sebaovládanie) s Jackom Nicholsonom a Adamom Sandlerom. Zdá sa, že sa zrodil nový kasový trhák - film pri svojej premiére utŕžil 42,2 milióna dolárov, čím prekonal doterajší rekord tohto roka, ktorý držala snímka Daredevil.

Úspech komédie, v ktorej sa stretli hviezdy z dvoch hereckých generácií, je aj pre filmovú spoločnosť nečakaný. Pre Nicholsona i Sandlera je to dokonca údajne doteraz najlukratívnejší premiérový víkend v ich kariérach. Na ilustráciu stačí uviesť, že triler Phone Booth režírovaný Joelom Schumacherom, ktorý skončil na druhom mieste medzi premiérami posledného víkendu v Amerike, zinkasoval 7,6 milióna.

Anger Management je príbehom mladého biznismena Dave Buznika (hrá ho Sandler), ktorého vyberané správanie sa radikálne mení vo chvíli, keď ho napríklad šéf zaťažuje nadprácou alebo mu počas letu chcú zakázať používať mobilný telefón. Naštrbená psychika sa dá liečiť v kurzoch sebaovládania a hlavnému hrdinovi to naozaj odporučia. Všetko by mohlo prebehnúť rýchlo a hladko, to by sa však o neho musel starať niekto iný, a nie doktor Buddy Rydell, v úlohe ktorého (podľa prvých kritík) exceluje Jack Nicholson. Drsný lekár je sám vhodným adeptom na antistresovú kúru. Akonáhle rozhodne, že diagnózou pacienta je syndróm toxického hnevu, obráti Daveov život naruby. Každodenné súboje podareného „terapeuta“ a jeho obete sú zdrojom mnohých komických situácií.

Premiéra megaúspešnej komédie v slovenských kinách je naplánovaná na 3. júl. (čtk, her)