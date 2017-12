Vyhorel Jadrankin motorest

16. apr 2003 o 12:00

Motorest Zubor pri Zlatých Moravciach , ktorého spolumajiteľkou je Jadranka Handlovská vyhorel. Jadranka naznačuje, že nešlo o nehodu. FOTO - AUTORKA

VOLKOVCE – Motorest Zubor pri Zlatých Moravciach v noci z pondelka na utorok vyhorel. Jeho spolumajiteľkou je rosnička a speváčka Jadranka Handlovská. Správu sa dozvedela v noci, keď cestovala z Košíc do motorestu, ktorý sa nachádza 36-kilometrov od Nitry. Do Volkoviec prišla asi o druhej v noci a pozerala sa, ako s ohňom bojujú požiarnici. „Bola som úplne bezmocná. Nemohla som urobiť vôbec nič,“ povedala so slzami včera ráno. Pravá časť zariadenia bola zhorená, trofej zubra ako symbolu zariadenia sa zachovala.

Jadranka získala motorest koncom decembra minulého roku spolu so svojím manažérom Jozefom Slivom. Zámer priniesť do regiónu aj kultúrne podujatia zrealizovala uplynulú nedeľu. Na jej vystúpení v motoreste bolo plno.

„Nechápem to,“ hovorí. „Chcela som pomôcť regiónu. Motorest bol dlho v dezolátnom stave. Už dva razy tam hygiena zakázala variť. Zobrala som si úver vo výške 1,5 milióna korún. Za pár mesiacov som ho zrekonštruovala, zamestnala som dvanásť ľudí, ku ktorým mali počas letnej sezóny pribudnúť ďalší. Chcela som poskytovať služby pre veľké turistické skupiny, ktoré by k nám vozili autobusy,“ objasnila a dôrazne odmietla dať sa fotografovať. Na otázku, či prevádzkovanie motorestu už definitívne padlo, povedala: „Ak by sme ho dali nejakým zázrakom do poriadku, obávam sa, že sa to stane znova.“ Naznačila podozrenie, že niekomu v regióne môžu prekážať jej podnikateľské aktivity. Zároveň potvrdila informáciu, že majetok bol poistený.

„Ľudia v dedine majú Jadranku radi a tešia sa, že sem prišla,“ hovorí Ladislav Kéry z blízkych Volkoviec. Ako povedal riaditeľ Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach Róbert Ambra, požiar začali hasiť asi pol hodinu po polnoci a zlikvidovali ho o 8.30 hod. ráno. Predpokladaná škoda je 3,5 milióna korún. Statika budovy asi nie je narušená. Príčinu požiaru vyšetrujú, polícia predpokladá, že požiar bol založený úmyselne. JANA BEŇOVÁ