Night of the Dance sklamalo nejedného diváka

Bratislava 16. apríla (TASR) - Sklamaním pre viacerých divákov bolo utorkové vystúpenie írskej tanečnej skupiny Night of the Dance.

V domnienke, že na bratislavských Pasienkoch uvidia originál legendárneho vystúpenia írskych Lord of the Dance, si za nemalé peniaze kúpili vstupenky na podujatie ľudia azda zo všetkých kútov Slovenska.

Keď však v Bratislave v hudobnom sprievode pesničky Christiny Aquillery Moulin Rouge na pódium vyšlo do desať tanečníkov, mnohí pochopili, že to, na čo v skutočnosti čakali, nepríde. V obidvoch častiach prestavenia totiž diváci zhliadli hudobno-tanečné čísla, ktoré len dvakrát predelil náznak keltskej mystiky Riverdance a Lord of Dance.

Autorom tanečnej šou je šampión v stepovom tanci a podľa Guinnessovej knihy rekordov tanečník s najrýchlejšími nohami na svete Michael Flatley. Syn chudobných írskych emigrantov z Chicaga dnes zarába milión libier týždenne. Bol aj boxerom, ale keď v sedemnástich ako prvý Američan vyhral v Dubline majstrovstvá v írskom tanci, začal uvažovať o otvorení vlastnej tanečnej školy, a tak vznikla prvá šou Riverdance a potom aj projekt Lord Of The Dance.

Už počas predstavenia čakalo niekoľko rozhorčených Košičanov v zákulisí na hlavného organizátora s požiadavkou o vysvetlenie a vrátenie zaplateného vstupného. "Dve tretiny ľudí bolo spokojných a jedna tretina nie. Zlyhal ľudský potenciál. Vystúpenie sme kúpili od viedenskej agentúry. Realizácia však bola iná ako ponuka, ktorú nám predložili," vysvetlila pre TASR hlavná organizátorka na slovenskej pôde s tým, že doteraz v spolupráci s rakúskou agentúrou nevznikli žiadne problémy. Podľa jej slov írska skupina Night of the Dance paroduje pôvodných Lord of the dance a tomu, že si prepožičala jej meno, vraj organizátor nemôže zabrániť.

Ako však zaznelo v zákulisí, je naivné myslieť si, že diváci uvidia Lord of the dance za vstupenku pod dvetisíc korún. Lístky na utorkový koncert stáli od 400 do 600 Sk.

Nespokojným divákom organizátorka ich sklamanie vynahradila niekoľkými vstupenkami na muzikálové predstavenie Jesus Christ Superstar, ktoré sa uskutoční 8. júna v Športovej hale na Pasienkoch.