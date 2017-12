P.Diddy chce napriek blahobytu, v ktorom žije, stvárniť vo filme bluesmana

Los Angeles 16. apríla (TASR) - Americký velikán rapovej scény Sean Combs, ktorý je známy skôr pod umeleckými menami Puff Daddy alebo P. Diddy, by po "testoch" svojho hereckého kumštu v snímkach The Grey Zone alebo O. chcel absolvovať na striebornom plátne skutočnú skúšku ohňom.

Hudobná stálica, ktorá netrpí práve na nedostatok blahobytu, by totiž mala vo filme Love In Vain stvárniť legendárneho bluesmana Roberta Johnsona, ktorý zomrel vo veku 27 rokov, ale dovtedy mal za sebou skutočne pohnutý život. Životný príbeh úspešného muzikanta z Mississippi sa podujal sfilmovať režisér Tim Blake Nelson.

S Johnsonovým menom sa spájajú viac ako dva tucty nahrávok, vrátane skladieb ako Crossroads, I Believe I`ll, Dust My Broom, Sweet Home Chicago, Terraplane Blues, či Love In Vain.