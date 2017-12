Nekopírujeme, ale iba krížime

Necelé štyri roky stačili členom americkej nu-metalovej skupiny Linkin Park, aby si splnili sny o rockových hviezdach. Už pri prvých pokusoch v spálni jedného z ...

17. apr 2003 o 13:15 Rastislav Hríbik

Necelé štyri roky stačili členom americkej nu-metalovej skupiny Linkin Park, aby si splnili sny o rockových hviezdach. Už pri prvých pokusoch v spálni jedného z dvoch spevákov kapely Mika Shinodu v roku 1996 vedeli, čo chcú v hudbe dosiahnuť.

Netúžili byť špičkou žiadneho vyhraneného štýlu. „Naším mottom je spojiť poslucháčov do jednotnej hmoty,“ svorne tvrdí partia kamarátov z Los Angeles. Nikdy sa nebránili trendovosti a imidž je pre nich rovnako dôležitý ako hudba. S takýmito zásadami nemal marketing firmy Warner Bros Records veľké problémy vytiahnuť Linkin Park medzi oslavované a predovšetkým rentabilné hudobné zoskupenia.

Druhého albumu Hybrid Theory sa v roku 2000 predalo 8 miliónov kusov, novinka Meteora, ktorá vyšla 2. apríla, má ešte vyššie ambície. Začiatkom apríla skupina viedla americkú hitparádu. Za dva týždne predali z Meteory viac ako milión nosičov. Zmes tvrdého alternatívneho rocku, hip-hopu a elektrických prísad je namiešaná chutne a nenásilne. Napokon, Meteoru pripravovali Linkin Park dlhých 18 mesiacov.

Kontrast dvoch vokálov

Princípu kontrastu dvoch vokálov zostali verní aj naďalej. Chester Benington spieva alebo zúrivo kričí, Mike Shinoda rapuje. Do toho vstupuje gitara Brada Delsona, chladný zvuk bicích Roba Bourdona, basový rytmus Phoenixa a všemožné zvuky DJ Josepha Hahna. Premyslená hudobná chémia funguje takmer dokonale.

„Skvele zvládajú to, čo už vymyslel niekto iný,“ tvrdí český rockový časopis Spark. „Keby boli prví, boli by ikonami. Takto sú len jednými z mnohých,“ dodáva. S nu-metalom prišla ako prvá kapela Korn z kalifornského Bakersfieldu a šokovala celú Ameriku. Veľký fanúšikovský úspech škrípavého metalu s prvkami rapu inšpiroval mnohých nasledovníkov. Linkin Park patrí medzi nich, no Mike Shinoda sa obvineniam z kopírovania bráni. „Nie sme plagiátori, len čerpáme z rovnakých hudobných koreňov.“ Gitarista Brad Delson: „Je to prierez mnohých žánrov. Kríženec toho, na čom sme my šiesti vyrastali.“

Grécka inšpirácia

Meteora nie je taká agresívna ako albumy skupiny Korn. Nahrávka dostala názov podľa gréckeho miesta, kde sa na vrcholku masívnych hôr tiesnilo dvadsaťštyri kláštorov (dnes ich zostalo päť). Magickú uhrančivosť tamojšieho prostredia sa Linkin Park chvíľami podarilo dostať aj na CD.

Amerika miluje klišé, a tak je úspech Meteory zaručený. Aj keď má album iba 36 minút, zdobí ho neprehliadnuteľný obal a podmanivý refrén singlu Somewhere I Belong (Niekam patrím), ktorý vyšiel 17. marca.

Linkin Park na poslucháčov nezabúdajú. Na každom koncerte rozdajú stovky podpisov, vyrábajú klipy, tričká a k novému albumu pribalili 17-minútový dokument o tvorbe Meteory. „Fanúšikovia nám pomohli vybudovať sen, a tak im to takto vraciame,“ hovorí Mike Shinoda.

Na turné The Projekt Revolution 2003 Tour, kde Linkin Park budú hrať spolu s Metallicou a Limp Bizkit, si ich fanúšikovia môžu vychutnať do sýtosti. Od apríla cestujú po USA, potom sa celý cirkus presunie do Európy.