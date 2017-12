Americká speváčka Melissa Etheridgeová si berie svoju priateľku

17. apr 2003 o 8:40 © TASR 2003

New York 17. apríla (TASR) - Americká speváčka a textárka Melissa Etheridgeová (41), ktorá v roku 1992 odtajnila svoju lesbickú orientáciu, sa koncom roka zosobáši so svojou o 13 rokov mladšou priateľkou, herečkou Tammy Lynn Michaelsovou. Oznámila to televízna stanica ABC.

Kto požiadal koho o ruku nie je známe. Podľa internetovej stránky PageSix urobila prvý krok Michaelsová, inak hviezda amerického seriálu Popular, už pred dvoma rokmi. Vtedy údajne oslovila rockovú speváčku v jednom lesbickom bare a spýtala sa, či by bol vekový rozdiel pre Etheridgeovú problém.

Etheridgeová ukončila deväť mesiacov predtým dvanásťročný vzťah s Julie Cypherovou. Obe ženy sa spoznali v roku 1988 na videoprodukcii pre Melissu Etheridgeovú. Speváčka vychovala s Cypherovou dve deti. Na stránky novín sa naposledy dostali pred tromi rokmi, keď na verejnosť prenikla informácia, že biologickým otcom týchto detí je David Crosby z kvarteta Crosby, Stills, Nash & Young.