Debutový album Lisy Marie Presleyovej slávi úspech

18. apr 2003 o 11:08 © TASR 2003

New York 18. apríla (TASR) - Dcéra kráľa rockďnďrollu Elvisa Presleyho Lisa Marie Presleyová kráča v hudobných šľapajach svojho slávneho otca. Jej debutový album sa totiž šplhá na popredné miesta rebríčkov svetových hitparád.

Debutová zbierka šarmantnej speváčky To Whom It May Concern sa v týchto dňoch dostala na piatu priečku v zozname najpredávanejších albumov, keď sa z nej v prvom týždni predalo až 142 000 nosičov.

Tridsaťpäťročná nádejná speváčka a textárka sa teší priazni hudobných kritikov vďaka zbierke obsahujúcej okrem iného aj zmienky o kráľovi rockďnďrollu, ktorý zomrel pred 25 rokmi, keď mala Lisa deväť rokov.

Speváčka venovala písaniu svojho debutového albumu štyri roky a podľa producenta Erica Rosseho to nebolo kvôli snahe získať hudobnú popularitu.

"Podľa môjho názoru je to pre ňu spôsob, ako básnicky a hudobne vyjadriť, kto je ...," tvrdí Rosse.

Presleyová má za sebou už tri nevydarené manželstvá - s hudobníkom Dannym Keoughom, samozvaným kráľom popu Michaelom Jacksonom a hollywoodskym lámačom ženských sŕdc Nicolasom Cageom. Je tiež matkou dvoch detí z prvého manželstva.

