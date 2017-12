Bryan Adams koncertoval v Bratislave

Bratislava 20. apríla (TASR) - V rámci svojho európskeho koncertného turné zavítala v sobotu svetová hviezda popovej hudby Bryan Adams aj do Bratislavy.

20. apr 2003 o 2:14 © TASR 2003

Úvod jeho približne dvojhodinového koncertu v bratislavskej Inchebe patril známej skladbe Here I am a neskôr nechýbali ďalšie z jeho mnohých hitov. Adams zahral fanúšikom výber toho najlepšieho zo svojej tvorby a nechýbalo niekoľko prídavkov, ktoré si nadšené slovenské publikum vytlieskalo. "Popularita Bryana Adamsa stále stúpa a preto sme radi, že sme ho mohli prvýkrát privítať aj na Slovensku," uviedla Valéria Mudríková z agentúry Vivien, ktorá podujatie organizuje spolu s agentúrou Eló koncert. Bratislavský koncert sa uskutočnil pod záštitou ministra kultúry SR.

V osobe Bryana Adamsa sa v osemdesiatych rokoch zrodil jeden z najpopulárnejších zástupcov mainstream-rocku. Svojim priamočiarym rock 'n' rollom a zachrípnutým vokálom vyprodukoval celú sériu miliónových albumov a hitov. Tento rodený Kanaďan odštartoval svoju kariéru prvým albumom už v roku 1981. Komerčne prerazil v roku 1983 svojím tretím albumom "Cuts Like a Knife". Balada "Straight From the Heart" sa dostala do prvej desiatky americkej hitparády. Singlom "Run To You" sa mu potom v roku 1984 podarilo dobyť aj britský singlový rebríček. V tom istom roku vyšiel album "Reckless" a usadil sa na vrchole rebríčka albumov na dva týždne. Po albume "Into the Fire" (1987) nasledovala štvorročná pauza, po ktorej nasledoval megaúspešný príspevok do filmu Robin Hood kráľ zlodejov, balada "(Everything I Do) I Do It For You", s ktorým sa držal 16 týždňov na prvom mieste britskej hitparády. Ďalším hitom bol soundtrackový singel z Troch Mušketierov "All For Love", kde mu vypomohli spevom Sting a Rod Stewart.

Interpret, ktorý má na konte okolo 60 miliónov predaných platní, vystúpi po Bratislave v rakúskom Grazi a turné zakončí v Linzi. Po dlhšom období, kedy Adams vydal niekoľko výberových CD, je dnes na trhu jeho soundtrack k animovanému filmu Spirit Stallion Of The Cimarron.