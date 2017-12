Paul McCartney chce ako dôchodca spievať v puboch

Hamburg 20. apríla (TASR) - Paul McCartney neplánuje ani po šesťdesiatke prestať s hudbou. "Je to zvláštne. Som vo veku, v ktorom sa oficiálne odchádza do dôchodku. Ale pardon - ja sa tak vôbec necítim," povedal bývalý člen Beatles pre dnešné vydanie nemeckého nedeľníka Bild am Sonntag.

Dôchodok patrí k veciam, o ktorých teraz nerozmýšľa. "Keď raz nebudem vládať a publikum ma nebude chcieť vidieť, zostane dosť času na odpočinok," tvrdí.

Ani potom však neprestane s hudbou, ale bude to už len koníček. Hrať a spievať by chcel v puboch: "A keď ma vyhodia, budem spievať ďalej pred dverami."

Teraz sa McCartney cíti lepšie ako pred desiatimi rokmi. Jeho studnicou mladosti je manželka Heather. "Láska je nádherná vec, udržuje ťa mladým," rozplýva sa McCartney. Doviedla ho tiež k tomu, aby začal chodiť do fitnescentra.

McCartney odštartoval koncom marca v Paríži pred 17.000 divákmi svoje turné Back in the World, ktoré bude mať zastávky v 19 európskych mestách medzi Barcelonou a Moskvou. Je pokračovaním úspešného amerického turné Back in the US, počas ktorého navštívil za 18 týždňov 37 amerických miest.