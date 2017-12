Bryan Adams si zaspieval duet so slovenskou študentkou

Bratislava 20. apríla (TASR) - V príjemnom šoku odchádzala v sobotu večer z bratislavského vystúpenia Bryana Adamsa 17-ročná Beáta Dupejová z Banskej Bystrice. S hviezdou svetového formátu si totiž v žiari reflektorov na pódiu zaspievala spoločný duet, o čom sa jej predtým pravdepodobne ani nesnívalo!

Bryan Adams si práve túto šarmantnú študentku spontánne vybral z prvého radu prítomného davu, aby s ním "zanôtila" skladbu Where you gone. A darilo sa im spievať bezchybne, hoci Beáta priznáva: "Ani si nepamätám, čo sa tam dialo, príšerne sa mi triasli kolená!" Napriek nečakanej situácii však pôsobila počas spoločného vystúpenia úplne suverénne a s obľúbeným interpretom si nielen pred plnou koncertnou sálou zaspievala, ale i "prehodila" pár viet v angličtine. Nechýbalo objatie a bozk na rozlúčku.

"Bol naozaj veľmi milý, neskôr mi podpísal album a ja som mu darovala prstienok," prezradila Beáta, ktorá zase odchádzala z koncertu s plnou náručou darčekov od svojho speváckeho favorita. "Počúva ho stále: či zapnete žehličku alebo otvoríte chladničku, všade počuť Bryana Adamsa," žartoval po koncerte otec Beáty. Jej rodičia si totiž rovnako koncert svetovej hviezdy nenechali ujsť.