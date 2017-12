Vedenie STV plánuje zrušiť medzinárodný festival detských programov Prix Danube

21. apr 2003 o 14:00 © TASR 2003

Bratislava 21. apríla (TASR) - Vedenie Slovenskej televízie (STV) plánuje v rámci racionalizačných opatrení zrušiť známy Medzinárodný televízny festival programov pre deti a mládež Cena Dunaja. V rozhovore pre TASR to potvrdil podpredseda Rady STV Marek Maďarič.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia je akútny nedostatok peňazí, ktorý chce manažment verejnoprávnej televízie kompenzovať prijatím viacerých reštrikčných opatrení. Ústredný riaditeľ STV Richard Rybníček v tejto súvislosti pred časom avizoval prepustenie 1125 zamestnancov tejto stanice a zníženie výroby programu o viac ako 50 percent.

"Na jednej strane peniaze nie sú, no na druhej strane festival s takou tradíciou, by nemal byť zrušený," uviedol Maďarič. Okrem bratislavskej prehliadky detských programov Prix Danube existuje v Európe už len jedno podobné podujatie, a to v nemeckom Mníchove.

Zatiaľ posledný, v poradí šestnásty ročník festivalu Cena Dunaja sa uskutočnil v roku 2001. Zúčastnilo sa na ňom 81 televíznych spoločností zo 43 krajín, ktoré divákom premietli 108 súťažných príspevkov.